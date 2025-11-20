Selección de Panamá| Adalberto Carrasquilla agradece a panameños por apoyo en proceso mundialista

La próxima Copa del Mundo se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y la podrás vivir a través de TVMAX.

Panamá/Adalberto Carrasquilla continúa expresando su alegría por la clasificación de la Selección de Panamá al Mundial 2026 y esta vez lo hizo con más calma y a través de sus redes sociales.

El mediocampista que milita con los Pumas de la UNAM (Universidad Autónoma de México) en la Liga MX se refirió al logro obtenido por el conjunto canalero y tuvo palabras de agradecimiento al pueblo panameño por el respaldo brindado en el proceso que aseguró la presencia del país en una Copa del Mundo por segunda vez.

"Dios es fiel. Hoy se cumple un sueño: ¡estamos en el mundial!" posteó el jugador en su cuenta de X. "Gracias a mi gente hermosa de Panamá por el apoyo incondicional. Esto es por los que nunca dejaron de creer", agregó.

Panamá obtuvo su pase directo al Mundial del próximo año en la última fecha de la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf con una victoria sobre El Salvador por 3 goles a 0. Ese resultado se registró en el partido que ambos conjuntos disputaron el martes 18 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la capital panameña.

Trayectoria con la 'Sele'

Debut internacional

Carrasquilla hizo su debut con la selección mayor de Panamá el 17 de abril de 2018 , entrando como suplente en un partido amistoso contra Trinidad y Tobago , que terminó 1-0 a favor de Panamá .

hizo su debut con la el , entrando como suplente en un partido amistoso contra , que terminó 1-0 a favor de . Ese mismo año estuvo en el equipo preliminar para el Mundial 2018, pero no fue incluido en la lista final de 23.

Primer gol con la selección

Anotó su primer gol internacional el 8 de septiembre de 2019, durante un partido de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Bermudas (victoria 4-1 para Panamá).

Participación en torneos importantes

En la Gold Cup 2021 , fue llamado por el técnico Thomas Christiansen en la lista de 23. Jugó los 3 partidos del grupo y contribuyó con una asistencia.

, fue llamado por el técnico en la lista de 23. Jugó los 3 partidos del grupo y contribuyó con una asistencia. En la Gold Cup 2023, Carrasquilla fue una figura clave: jugó de manera regular, y Panamá llegó hasta la final (donde perdió ante México). Además, él fue galardonado con el Balón de Oro (Golden Ball) del torneo como mejor jugador.

Rendimiento en la Liga de Naciones de la Concacaf

Según datos de la Concacaf , Carrasquilla ha sido muy activo en la Liga de Naciones (Concacaf Nations League, CNL ).

, ha sido muy activo en la ). En la edición 2023/24 de la CNL , registró varios partidos, y según el reporte, aportó con goles y asistencias.

de la , registró varios partidos, y según el reporte, aportó con goles y asistencias. Es uno de los jugadores con más participaciones para Panamá en la CNL con 21 partidos jugados.

Reconocimientos individuales y liderazgo

En 2023-2024, Carrasquilla fue elegido el Jugador del Año de Concacaf .

fue elegido el . Ha sido pieza fundamental en el mediocampo de la selección, especialmente por su capacidad para conectar el juego, recuperar balón y generar ofensiva.

Ausencias y regreso

Se reportó que se perdió partidos importantes por lesión. Por ejemplo, fue ausente en la Gold Cup 2025 por una lesión muscular en su pierna izquierda.

por una lesión muscular en su pierna izquierda. En septiembre de 2025, se anunció su regreso al equipo nacional para aportar en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Actuación reciente