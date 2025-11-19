Selección de Panamá y José Raúl Mulino | Jugadores mundialistas visitan el Palacio de las Garzas

La próxima Copa del Mundo se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y la podrás vivir a través de TVMAX.

Panamá/Los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Nacional de Panamá, recientemente clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, fueron recibidos con honores en el Palacio de Las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en un emotivo acto que destacó el esfuerzo, la disciplina y la entrega del equipo que volvió a llevar el nombre del país a la élite del fútbol internacional.

El presidente Mulino felicitó a los futbolistas por su notable desempeño en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, en la que Panamá avanzó de manera invicta, mostrando solidez, carácter y madurez competitiva. El equipo canalero selló su clasificación como líder absoluto del Grupo A y como el único representante de Centroamérica que estará presente en la máxima cita del fútbol mundial.

En representación del plantel estuvieron Eric Davis, Cristian “El Fulo” Martínez, Alberto “Negrito” Quintero, Edgardo Fariña y Jovani Welch, quienes recibieron el reconocimiento presidencial por haber sido parte clave del proceso que incluyó triunfos cruciales ante El Salvador y Guatemala, además de empates agónicos que mantuvieron viva la lucha por el boleto directo al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Su clasificación es una demostración enorme de esfuerzo y compromiso. Se lucieron, dejaron el corazón en la cancha y hoy están entre los nombres más importantes de los países que competirán en el Mundial. Le dieron un tanque de oxígeno de felicidad a todo el pueblo panameño”, expresó el presidente Mulino.

El mandatario también destacó el apoyo incondicional de los aficionados panameños, quienes llenaron el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez en la decisiva victoria 3-0 ante El Salvador y celebraron en las calles una nueva gesta deportiva, la segunda clasificación mundialista de la historia tras la participación en Rusia 2018.

Mulino subrayó el impacto económico y social que genera este logro, al internacionalizar la imagen del país y potenciar el desarrollo del deporte. Además, mencionó las inversiones que el Gobierno ha impulsado para fortalecer las infraestructuras deportivas, entre las que resalta el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz, donde la Selección realizó sus últimos entrenamientos y cuya entrega oficial está prevista para el mes de enero.

Por su parte, Alberto “Negrito” Quintero expresó su orgullo por formar parte del grupo que ha regalado un nuevo capítulo de alegría al pueblo panameño. El volante recalcó la fortaleza mental del plantel y la importancia de competir con determinación en cada partido, recordando que “nadie regala nada en una eliminatoria mundialista”.

El técnico Thomas Christiansen también dedicó palabras al país, resaltando la unión que genera el fútbol y asegurando que el grupo está enfocado en prepararse para ofrecer su mejor versión en la fase final del Mundial 2026, cuyo sorteo se celebrará el próximo 5 de diciembre en Estados Unidos.

Asimismo, Manuel Arias, presidente de la Fepafut, destacó el crecimiento del fútbol nacional, recordando que Panamá ha logrado clasificar a mundiales masculinos en categorías Sub-17, Sub-20 y Mayor, además de que la selección femenina disputará su primera Copa Mundial de Futsal de la FIFA. Añadió que más de 170 futbolistas panameños militan en el extranjero, reflejo del constante desarrollo del balompié istmeño.

El acto también contó con la presencia del ingeniero Rubén Cárdenas, miembro de la Comisión Nacional de Selecciones; el doctor Engie Mitre, médico del equipo; parte del cuerpo técnico; y la vicepresidenta Virna Luque, en representación de la Presidencia.

Con este reconocimiento oficial, Panamá celebra no solo una clasificación, sino la consolidación de un proyecto deportivo que apunta a competir con ambición en el escenario más grande del mundo.

