Hernán Darío Gómez dejó muda a la prensa de El Salvador ¿qué ocurrió?

Panamá/En medio del ambiente de celebración tras la contundente victoria de Panamá 3-0 sobre El Salvador, resultado que selló la clasificación al segundo Mundial en la historia del fútbol panameño, el entrenador de la Selecta, Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, protagonizó una rueda de prensa tan breve como contundente.

El técnico colombiano, recordado en Panamá por haber guiado al país a su primera Copa del Mundo en 2018, compareció ante los medios salvadoreños visiblemente afectado por la derrota y por la eliminación de su equipo.

“Bueno, buenas noches. A ver, yo vine a la rueda de prensa porque es obligación”, inició el estratega, dejando claro desde el primer momento que su presencia respondía estrictamente al protocolo. Aun así, mostró un gesto de grandeza deportiva. “Primero felicitar a los panameños, un país, por su selección, por sus jugadores, por su cuerpo técnico, porque van a su segundo Mundial. Les deseamos lo mejor, con esta selección van a hacer un Mundial mejor que en el 2018. Un equipo con mucha experiencia, con mucha capacidad. Felicitarlos”.

Sin embargo, el tono cambió al ser consultado sobre la actuación de su propio equipo. Con evidente incomodidad, el técnico ofreció una disculpa colectiva: “Excúsenme, pero no quiero hablar de la selección de El Salvador. Lo que voy a hablar con los jugadores es íntimamente. Perdónenme los periodistas de El Salvador, pero no quiero hablar de la selección”.

La conferencia terminó abruptamente, dejando a los medios cuscatlecos sin oportunidad de formular preguntas. “Un abrazo, feliz noche para todos. Y si hay que pensar, chao”, concluyó el entrenador antes de abandonar la sala.

La reacción del Bolillo Gómez contrastó con la euforia panameña en el Estadio Rommel Fernández, donde la afición celebró a lo grande la histórica clasificación al Mundial 2026, un logro que reafirma el crecimiento del fútbol canalero y que vuelve a escribir el nombre de Panamá en la élite del balompié internacional.

