Thomas Christiansen, emocionado y firme tras la clasificación: “Hoy los protagonistas son ellos”

Panamá/En una noche histórica para el fútbol nacional, el técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, ofreció una conferencia llena de emoción, análisis y agradecimiento tras conseguir el pase al Mundial 2026. El entrenador no ocultó la magnitud del momento y centró sus reflexiones en el proceso, el crecimiento del grupo y el compromiso mostrado por sus jugadores.

Desde su primera intervención, Christiansen dejó claro que la clasificación era el resultado de un trabajo colectivo. “Es un día increíble, una noche increíble. Es momento de acordarse de toda la gente que ha estado en este proceso”, dijo, subrayando que los verdaderos protagonistas son los futbolistas. Para el técnico, haber dirigido a este grupo ha sido “un privilegio”, y añadió que siempre trató de darles “lo mejor” de su conocimiento.

Uno de los puntos más destacados fue la mentalidad del equipo. Christiansen reveló que vio a sus jugadores “enfocados desde el primer minuto”, incluso antes de salir al campo, cuando un silencio inusual en el camerino le confirmó que entendían la trascendencia del encuentro. “Sabían lo que se jugaban, sabían lo que tenían que hacer en cada momento”, afirmó.

El técnico también habló sobre el manejo del partido, reconociendo que el 2-0 parcial ofreció margen para buscar más, pero que el resultado que llegaba desde Guatemala les llevó a controlar los ritmos. “Escuchamos los goles de Guatemala y pisamos un poco el freno… Había que jugar con cabeza”, explicó. Aprovechó además para destacar el profesionalismo de la selección chapina: “Quiero mandar un mensaje a Guatemala… no por ayudarnos, sino por ser un equipo justo”.

Christiansen se mostró igualmente orgulloso del crecimiento futbolístico y humano del grupo durante estos cinco años. Destacó cómo la selección ha sabido competir en distintos torneos y cómo jugadores importantes ausentes en algunas ventanas siempre fueron suplidos por un plantel comprometido. “Si están enchufados, saben lo que tienen que hacer… Hemos tenido humanamente la mejor selección del mundo”, declaró con evidente emoción.

Hubo espacio también para lo personal. El técnico habló de la importancia del apoyo familiar y de la carga emocional al ver los goles de Guatemala confirmando la clasificación. “Lo primero que hago es mirar arriba donde estaban mi esposa y mi hija… para ver si era verdad”, relató.

Sobre su cuerpo técnico y el trabajo interno, Christiansen expresó un agradecimiento profundo. Reveló que el grupo “iba casi todos los días a la federación a trabajar”, enfatizando que nada de lo logrado fue producto del azar. “La suerte no viene sola”, sentenció.

Al ser consultado por su futuro, el entrenador evitó comprometerse más allá de su contrato actual, que se extiende hasta después del Mundial. Con una sonrisa, resumió su postura: “Vamos a disfrutar de esta clasificación… lo único que tengo en mi mente ahora”.

Con serenidad, convicción y orgullo, Thomas Christiansen dejó claro que esta clasificación no solo es un hito deportivo, sino la confirmación de un proceso sólido y de una selección que ya sabe lo que es competir al más alto nivel.

