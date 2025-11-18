Guatemala vs Surinam | El Trébol floreció luego del triunfo 'chapín' sobre los caribeños

Panamá/La Selección Nacional de Guatemala cerró su camino mundialista con una victoria que, aunque no le otorgó clasificación, terminó siendo determinante para el destino del Grupo A.

Con un sólido 3-1 en el Estadio El Trébol, los chapines no solo se despidieron con honor, sino que también influyeron en el desenlace que terminó enviando a Panamá de manera directa al Mundial 2026.

El primer tiempo en El Trébol se jugó con equilibrio, pero con una Guatemala más decidida y generadora de peligro. Sin embargo, el ambiente tenía un peso extra: desde Ciudad de Panamá llegaban noticias importantes.

Antes de la media hora, Panamá ya ganaba a El Salvador, cumpliendo con su responsabilidad de cerrar la eliminatoria con autoridad en un Rommel Fernández encendido. Ese resultado complicaba las aspiraciones de Surinam, que en ese momento quedaba relegado al repechaje.

La selección chapina, ordenada y con movilidad gracias a la presencia de Pedro Altán, Rudy Muñoz y Darwin Lom, mantuvo el control del encuentro pese a la presión de un rival urgido por sobrevivir.

La superioridad de Guatemala se reflejó con contundencia en el complemento. A los 49 minutos, Darwin Lom abrió el marcador al conectar de cabeza un preciso centro de Óscar Santis, iniciando una ráfaga ofensiva chapina. El segundo cayó a los 58 minutos por intermedio de Olger Escobar, quien recién ingresado sacó un zurdazo inatajable. Y el golpe definitivo llegó a los 65’, cuando Santis emprendió una carrera solitaria para firmar el 3-0 que terminó por enterrar el sueño mundialista de Surinam.

Mientras Guatemala sellaba su triunfo, en Panamá el marcador se ampliaba ante El Salvador, confirmando que los canaleros cumplían con su parte del guion y aseguraban, por méritos propios, su segunda clasificación a una Copa del Mundo. El simbolismo era inevitable: días antes, Panamá había “marchitado” El Trébol al vencer 2-3 en ese mismo estadio; hoy, ese mismo césped “florecía” para los canaleros, con un triunfo chapín que terminó de despejarles el camino hacia 2026.

Ya sin esperanza matemática, Surinam solo pudo descontar en el tiempo añadido tras un desafortunado despeje de Nicolás Samayoa que terminó en gol. Un tanto que sirvió de poco, pues el resultado quedó sentenciado mucho antes.

Con el pitazo final en Guatemala y Panamá, el panorama quedó definido: Panamá al Mundial 2026, Surinam eliminado, y Guatemala despidiéndose con la frente en alto. Una noche donde, simbólicamente, El Trébol volvió a florecer, pero esta vez para iluminar el camino mundialista de los canaleros.