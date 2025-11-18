Panamá vs El Salvador | César Blackman abrió el marcador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Panamá/La Selección de Panamá tomó la delantera en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez gracias a un gol tempranero de César Blackman, quien abrió el marcador al minuto 17 y desató la euforia de los miles de fanáticos presentes en el coloso de Juan Díaz.

El lateral panameño aprovechó un rebote dentro del área para sacar un remate potente y colocado que venció al guardameta salvadoreño, un gol al estilo de Slovan Bratislava poniendo el 1-0 que impulsa el sueño mundialista.

Otras noticias: EN VIVO| Panamá vs El Salvador: partido de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y YouTube (TVMAX PANAMÁ)

Conoce más de César Blackman

Con una determinación gigantesca y apenas 1.74 metros de estatura, César Blackman se ha consolidado como uno de los casos más inspiradores del fútbol panameño en el continente europeo. Recientemente, ha sido noticia por un hito histórico: es el primer panameño en jugar una UEFA Champions League en fase de liga.

Perfil del Lateral Moderno

Blackman, nacido el 2 de abril de 1998, tiene 27 años. Su posición en el campo es lateral derecho, utilizando preferentemente el pie derecho.

El jugador ha redefinido el rol del lateral moderno en la liga eslovaca gracias a un estilo de juego caracterizado por la velocidad explosiva, la proyección ofensiva y los centros mortíferos o precisos.

Actualmente, milita en el Slovan Bratislava, equipo con el cual es bicampeón eslovaco. Su valor de mercado actual ha alcanzado su máximo histórico, llegando a los 2.5 millones €.

Trayectoria: De Chorrillo a Eslovaquia

La carrera de Blackman comenzó en el país centroamericano, donde se formó en las canchas del Chorrillo FC y se coronó campeón nacional (LPF Panamá).

En la temporada 2017/18, dio el salto al Viejo Continente, eligiendo un destino inusual pero lleno de oportunidades: Eslovaquia. Firmó con el Dunajská Streda (DAC) y se convirtió en el primer panameño en jugar en la liga eslovaca.

Su llegada a Europa marcó una evolución fundamental: aunque debutó como extremo en Panamá, en Eslovaquia se reconvirtió a defensa (lateral).

En 2023/24, Blackman realizó un traspaso gratuito del Dunajská Streda al Slovan Bratislava. A pesar de que su valor en ese momento era de 550K €, su impacto ha sido inmediato: se ha establecido como titular indiscutible y fue clave en la doble corona liguera del Slovan.

Detalles Noticiosos y Proyección

La historia de Blackman es vista como un manual de adaptación y superación en el fútbol eslovaco.

• Plusvalía Récord: Su valor de mercado se ha multiplicado x5 desde su llegada a Europa, pasando de 500K € a 2.5 millones €.

• Selección Nacional: Ha acumulado 15 convocatorias con la Selección de Panamá, destacando su participación en eliminatorias mundialistas.

• Interés Internacional: Su rendimiento ha atraído la atención de scouts, siendo observado por equipos de ligas mayores en Bélgica y la MLS.

• Modelo a Seguir: Blackman es un modelo para jóvenes panameños, demostrando que el camino hacia el éxito en Europa también puede pasar por ligas medianas.

Su camino, que comenzó como una apuesta arriesgada, se ha transformado en una historia de éxito, coronada ya con dos títulos de liga en Eslovaquia.