Operativo 'Wagram': Incautan varias armas y miles de dólares en la 24 de Diciembre; hubo un detenido

Ciudad de Panamá/Una diligencia de allanamiento en una residencia de la barriada Monte Bello en el corregimiento de la 24 de Diciembre, desarrollada en el marco de la operación "Wagram", permitió el decomiso de al menos siete armas de fuego sin los permisos correspondientes, las cuales presuntamente iban a ser vendidas a estructuras criminales.

El operativo fue realizado por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público.

En la residencia también fueron incautadas municiones, 16 proveedores, 9 miras telescópicas, 4 mil 720 dólares en efectivo y otros componentes de armas de fuego.

La operación dejó a un hombre de nacionalidad panameña aprehendido, quien fue puesto a órdenes de la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, en tanto las investigaciones continúan.

Se espera que en las próximas horas el individuo se enfrente a una audiencia de garantías de solicitudes múltiples.

