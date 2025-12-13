Director de la Policía confirma seis sospechosos aprehendidos por el homicidio del capitán José Izasa

Ciudad de Panamá/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó este sábado que ya fueron aprehendidas seis personas, entre ellas los principales sospechosos del doble homicidio ocurrido el pasado viernes 12 de diciembre en Caimitillo, donde perdió la vida el capitán post mortem José Izasa Melo.

“Desde el día de ayer montamos los operativos correspondientes con todas las direcciones de la Policía Nacional y todas las oficinas de servicio. Durante la jornada de ayer a hoy hemos dado con la captura de los principales sospechosos del homicidio, de los dos homicidios que se dieron el día de ayer, y así mismo de todo el resto de grupos que han participado como parte de la logística que se dio para el primer hecho, el cual derivó en el segundo hecho que fue el asesinato de nuestra unidad policial”, declaró Fernández.

El director de la Policía Nacional confirmó que, en el marco del operativo, se logró la captura del conductor de la motocicleta utilizada por los atacantes, además de otras cuatro personas localizadas en una residencia que habrían facilitado apoyo logístico.

“Hoy se dieron otras capturas; eso está continuando en las investigaciones. Ya las personas están a disposición del Ministerio Público, que continuará el ejercicio de su trabajo”, señaló.

Fernández reiteró el agradecimiento a todas las unidades desplegadas en el operativo, subrayando la magnitud del despliegue: “La Policía Nacional reitera su agradecimiento a todas las unidades que se han apostado en este operativo para poder dar con las capturas de los principales implicados en esta situación lamentable”.

Fernández dejó en claro que la institución no dará por cerrado el caso: “Nuevamente perdimos un miembro de la familia, pero el día de hoy podemos dar un avance importante sobre todo lo que fue el operativo que se ha montado. Y continuaremos con el mismo porque esto no termina con estas capturas que hemos dado”.

Agregó que los operativos se mantienen activos, especialmente en la zona de San Miguelito, donde desde la noche del viernes se concentró la labor investigativa. “Desde anoche estuvimos acá en esta área debido a la información que teníamos. Hoy se dio con un resultado positivo”, concluyó.