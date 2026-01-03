Suiza identifica a las primeras víctimas del mortal incendio de un bar en Año Nuevo

a Comisión Europea también informó que, hasta el viernes, se habían trasladado a 24 pacientes con quemaduras graves a hospitales de Francia, Bélgica, Alemania e Italia.

La policía suiza identificó este sábado a las primeras víctimas del incendio que arrasó un bar de la estación de esquí de Crans-Montana en Año Nuevo, mientras las autoridades siguen buscando las causas de esta tragedia que dejó al menos 40 muertos.

Los cuerpos de dos mujeres de 21 y 16 años, y de dos hombres de 18 y 16 años, todos de nacionalidad suiza, fueron entregados a sus familiares, indicó la policía del cantón de Valais, en el suroeste del país.

El drama, que tuvo lugar hacia la 01H30 (00H30 GMT) del jueves 1 de enero, dejó también 119 heridos. El jefe del cuerpo armado, Frédéric Gisler, había indicado el viernes que 113 de ellos habían podido ser identificados.

Flores, velas y pequeños peluches siguieron llegando el sábado cerca del bar Le Constellation, donde ocurrió la tragedia, en el corazón de esta lujosa estación de esquí de los Alpes suizos.

También se programaron varias misas en memoria de las víctimas, incluida una el sábado en Crans-Montana. Además, se espera que el ministro suizo de Justicia y Policía, Beat Jans, visite el lugar a lo largo del día.

Las autoridades advirtieron que la identificación de las víctimas tardará varios días, pero ya se abrieron expedientes ante mortem para los desaparecidos en colaboración con varios países, entre ellos Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Filipinas, Rumanía, Serbia y Turquía.

Varios vehículos que transportaban los restos mortales de las víctimas comenzaron a llegar el viernes al centro funerario de Sion, la capital regional.

La Comisión Europea también informó que, hasta el viernes, se habían trasladado a 24 pacientes con quemaduras graves a hospitales de Francia, Bélgica, Alemania e Italia.

- "Tenemos que esperar" -

En Milán, Guido Bertolaso, responsable regional de salud de Lombardía, informó a la prensa que una joven de 15 años gravemente herida llegaría el sábado a Milán en helicóptero desde Lausana.

Otros dos chicos, presumiblemente italianos, se encuentran también en el centro de quemados graves de Zúrich, a la espera de pruebas de ADN.

"¿Por qué no podemos identificarlos? Porque tienen el rostro completamente cubierto con vendajes. (...) Por lo tanto, no podemos quitarles las vendas para distinguirlos. Están intubados y no pueden hablar. Tenemos que esperar a poder identificarlos formalmente", señaló.

El incendio se declaró en el subsuelo del bar, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

"Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo", señaló la fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, durante una conferencia de prensa.

De acuerdo a testimonios, el techo del sótano estaba cubierto de espuma acústica aislante, lo que según las autoridades explicaría el "incendio rápido y generalizado".

Testigos describieron escenas de horror con personas intentando romper las ventanas para escapar mientras otras, cubiertas de quemaduras, se precipitaban a la calle.

Un vídeo en las redes sociales muestra el inicio del incendio del techo, con un joven que intenta apagar el fuego con un gran paño blanco. A su lado, otros jóvenes graban la escena pero continúan bailando.

Además de las quemaduras, algunas víctimas sufrieron aplastamientos y asfixia, mientras que otras resultaron heridas al intentar desesperadamente salvar a otras personas, informó a la AFP el director general del Hospital del Valais, Eric Bonvin.