Sicarios asesinan a un policía y un hombre que realizaba trabajo comunitario en Caimitillo

Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos dos muertos fue el saldo de un ataque perpetrado por sicarios en Caimitillo.

Según las primeras versiones, dos individuos en moto hicieron varios disparos.

La Policía Nacional lamentó el fallecimiento del capitán post mortem José Izasa Melo, "un valiente oficial que perdió la vida en el cumplimiento de su deber".

Agrega el comunicado que estos individuos hicieron caso omiso a la voz de alto emitida por el agente, lo que derivó en que impactaran al uniformado, causándole la muerte.

La Policía Nacional repudió enérgicamente estos actos de violencia e irrespeto hacia los miembros de la fuerza pública, quienes arriesgan su vida diariamente para proteger a la ciudadanía. Por ello, la institución reafirma su compromiso inquebrantable de no descansar hasta dar con los responsables de este cobarde ataque.