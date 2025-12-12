Fiscalía Anticorrupción investiga presunta reventa ilegal de jamones del IMA en Panamá Este.

La entidad señaló que, junto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, se adelantan las primeras diligencias vinculadas al caso.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público informó, a través de sus redes sociales, que la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por el presunto delito contra la administración pública, tras detectarse la venta y distribución no autorizada de jamones y otros productos del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en el distrito de Chepo.

La entidad señaló que, junto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, se adelantan las primeras diligencias vinculadas al caso.

El hecho ocurre en medio del desarrollo de las naviferias que se realizan en distintas provincias del país. El director del IMA, Nilo Murillo, denunció el pasado 11 de diciembre la existencia de un presunto grupo dedicado a comprar jamones a bajo costo para revenderlos, una práctica que calificó como “una vergüenza nacional” y que será objeto de investigación penal.

Murillo explicó, desde la provincia de Veraguas, que el equipo de seguridad de la institución detectó esta situación principalmente en Panamá Este, donde se sospecha de la posible actuación de personas organizadas para adquirir grandes cantidades de jamones con la intención de comercializarlos a precios superiores a los oficiales.

“No vamos a permitir que se juegue con este programa. Es para la gente que realmente necesita comprar a precios bajos”, advirtió el funcionario. Agregó que el IMA presentará denuncias penales y actuará “con todo lo que la ley permita” para detener estas irregularidades.

El director también hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar productos de naviferias a revendedores, advirtiendo que estas prácticas afectan directamente a las familias de menores ingresos, quienes dependen de los precios solidarios ofrecidos por el programa.