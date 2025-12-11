Naviferias: Venta de caja navideña y jamón llegan a Panamá y al Oeste a partir del 15 de diciembre

Durante estas jornadas, los asistentes podrán adquirir la caja navideña, que mantiene un costo de $15 y se distribuirá en 132 puntos a nivel nacional. Para realizar las compras, el IMA recordó a los ciudadanos la importancia de presentar la cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las tradicionales Naviferias 2025, organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), continúan su recorrido por el país en diciembre con el objetivo de facilitar a la población el acceso a productos básicos de la temporada a precios accesibles.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán adquirir la caja navideña, que mantiene un costo de $15 y se distribuirá en 132 puntos a nivel nacional. Para realizar las compras, el IMA recordó a los ciudadanos la importancia de presentar la cédula y llevar una bolsa reutilizable.

La caja incluye cinco productos esenciales:

Un jamón picnic

Una bolsa de cinco libras de arroz

Una botella de aceite o una lata de piña

Una libra de azúcar

Una lata de guandú

La entidad anunció que las Naviferias seguirán realizándose en los próximos días. A continuación, se detallan los puntos, fechas, horarios y zonas donde se desarrollarán las próximas jornadas a nivel nacional, todas iniciando desde las 7:00 a.m.

Próximas Naviferias: fechas, horarios y lugares

Lunes 15 de diciembre

Panamá Oeste

Cancha techada de Bejuco, en Chame

Panamá

Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre

Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima

Martes 16 de diciembre

Panamá Oeste

Auditorio del distrito de Capira

Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja), en Capira Rural

Panamá

Tienda del Pueblo Frigo San Antonio

Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz

Colón

Parque Central de Nombre de Dios

Campo deportivo de fútbol de Palenque cabecera

Parque Central de María Chiquita

Frente a la Aduana de Portobelo

Bocas del Toro

Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola

Miércoles 17 de diciembre

Panamá Oeste

Terrenos de la Feria de La Chorrera

Panamá

Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, en San Miguelito

Bocas del Toro

Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón

Jueves 18 de diciembre

Panamá Oeste

Plaza Town Center, en Arraiján

Estacionamiento en la entrada de Hato Montaña, Arraiján

Panamá Este

Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de Pacora

Mega Mall, en Nuevo Tocumen

Comarca Ngäbe-Buglé

Soloy

Sabanitas

Hato July

Comarca Emberá-Wounaan

Lajas Blancas

Comarca Madungandí

Comunidad de Madungandí

Viernes 19 de diciembre

Panamá Oeste

Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján

Panamá

Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia

Comarca Majé Emberá Drúa

Majé Emberá

Comarca Ngäbe-Buglé

Agrodistribuidora de Chichica

El Piro, distrito de Ñürüm

Comarca Emberá-Wounaan

Puerto Indio

Comarca Naso Tjër Di