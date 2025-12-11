Naviferias: Venta de caja navideña y jamón llegan a Panamá y al Oeste a partir del 15 de diciembre

Durante estas jornadas, los asistentes podrán adquirir la caja navideña, que mantiene un costo de $15 y se distribuirá en 132 puntos a nivel nacional. Para realizar las compras, el IMA recordó a los ciudadanos la importancia de presentar la cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las tradicionales Naviferias 2025, organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), continúan su recorrido por el país en diciembre con el objetivo de facilitar a la población el acceso a productos básicos de la temporada a precios accesibles.

La caja incluye cinco productos esenciales:

  • Un jamón picnic
  • Una bolsa de cinco libras de arroz
  • Una botella de aceite o una lata de piña
  • Una libra de azúcar
  • Una lata de guandú

La entidad anunció que las Naviferias seguirán realizándose en los próximos días. A continuación, se detallan los puntos, fechas, horarios y zonas donde se desarrollarán las próximas jornadas a nivel nacional, todas iniciando desde las 7:00 a.m.

Próximas Naviferias: fechas, horarios y lugares

Lunes 15 de diciembre

Panamá Oeste

  • Cancha techada de Bejuco, en Chame

Panamá

  • Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre
  • Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima

Martes 16 de diciembre

Panamá Oeste

  • Auditorio del distrito de Capira
  • Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja), en Capira Rural

Panamá

  • Tienda del Pueblo Frigo San Antonio
  • Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz

Colón

  • Parque Central de Nombre de Dios
  • Campo deportivo de fútbol de Palenque cabecera
  • Parque Central de María Chiquita
  • Frente a la Aduana de Portobelo

Bocas del Toro

  • Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola

Miércoles 17 de diciembre

Panamá Oeste

  • Terrenos de la Feria de La Chorrera

Panamá

  • Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, en San Miguelito

Bocas del Toro

  • Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón

Jueves 18 de diciembre

Panamá Oeste

  • Plaza Town Center, en Arraiján
  • Estacionamiento en la entrada de Hato Montaña, Arraiján

Panamá Este

  • Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de Pacora
  • Mega Mall, en Nuevo Tocumen

Comarca Ngäbe-Buglé

  • Soloy
  • Sabanitas
  • Hato July

Comarca Emberá-Wounaan

  • Lajas Blancas

Comarca Madungandí

  • Comunidad de Madungandí

Viernes 19 de diciembre

Panamá Oeste

  • Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia

Comarca Majé Emberá Drúa

  • Majé Emberá

Comarca Ngäbe-Buglé

  • Agrodistribuidora de Chichica
  • El Piro, distrito de Ñürüm

Comarca Emberá-Wounaan

  • Puerto Indio

Comarca Naso Tjër Di

  • Bonyik

