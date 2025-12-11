Naviferias: Venta de caja navideña y jamón llegan a Panamá y al Oeste a partir del 15 de diciembre
Ciudad de Panamá, Panamá/Las tradicionales Naviferias 2025, organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), continúan su recorrido por el país en diciembre con el objetivo de facilitar a la población el acceso a productos básicos de la temporada a precios accesibles.
Durante estas jornadas, los asistentes podrán adquirir la caja navideña, que mantiene un costo de $15 y se distribuirá en 132 puntos a nivel nacional. Para realizar las compras, el IMA recordó a los ciudadanos la importancia de presentar la cédula y llevar una bolsa reutilizable.
La caja incluye cinco productos esenciales:
- Un jamón picnic
- Una bolsa de cinco libras de arroz
- Una botella de aceite o una lata de piña
- Una libra de azúcar
- Una lata de guandú
La entidad anunció que las Naviferias seguirán realizándose en los próximos días. A continuación, se detallan los puntos, fechas, horarios y zonas donde se desarrollarán las próximas jornadas a nivel nacional, todas iniciando desde las 7:00 a.m.
Próximas Naviferias: fechas, horarios y lugares
Lunes 15 de diciembre
Panamá Oeste
- Cancha techada de Bejuco, en Chame
Panamá
- Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre
- Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima
Martes 16 de diciembre
Panamá Oeste
- Auditorio del distrito de Capira
- Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja), en Capira Rural
Panamá
- Tienda del Pueblo Frigo San Antonio
- Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz
Colón
- Parque Central de Nombre de Dios
- Campo deportivo de fútbol de Palenque cabecera
- Parque Central de María Chiquita
- Frente a la Aduana de Portobelo
Bocas del Toro
- Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola
Miércoles 17 de diciembre
Panamá Oeste
- Terrenos de la Feria de La Chorrera
Panamá
- Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, en San Miguelito
Bocas del Toro
- Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón
Jueves 18 de diciembre
Panamá Oeste
- Plaza Town Center, en Arraiján
- Estacionamiento en la entrada de Hato Montaña, Arraiján
Panamá Este
- Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de Pacora
- Mega Mall, en Nuevo Tocumen
Comarca Ngäbe-Buglé
- Soloy
- Sabanitas
- Hato July
Comarca Emberá-Wounaan
- Lajas Blancas
Comarca Madungandí
- Comunidad de Madungandí
Viernes 19 de diciembre
Panamá Oeste
- Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia
Comarca Majé Emberá Drúa
- Majé Emberá
Comarca Ngäbe-Buglé
- Agrodistribuidora de Chichica
- El Piro, distrito de Ñürüm
Comarca Emberá-Wounaan
- Puerto Indio
Comarca Naso Tjër Di
- Bonyik