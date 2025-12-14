¡Lamentable! Fallece hombre de 63 años en accidente de tránsito en Los Santos

De acuerdo con información preliminar, la víctima fatal era una persona ampliamente conocida en el distrito de Guararé, vinculada a las actividades tradicionales y desfiles de carretas que forman parte de las costumbres de los pueblos de la región.

Los Santos/Un accidente de tránsito registrado la noche de este sábado en la provincia de Los Santos dejó una persona fallecida en el lugar y dos personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en la ciudad de Las Tablas, para recibir atención médica.

El hecho se reportó cerca de las 8:30 p.m., en medio de condiciones lluviosas, sobre la vía de circunvalación en el área de Guararé, cuando una carreta utilizada en actividades folclóricas se vio involucrada en una colisión con un vehículo sedán. Al sitio acudieron unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, así como personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fatal era una persona ampliamente conocida en el distrito de Guararé, vinculada a las actividades tradicionales y desfiles de carretas que forman parte de las costumbres de los pueblos de esta región.

El cabo primero Luis Acevedo, del Cuerpo de Bomberos, explicó que la alerta fue recibida a las 8:32 p.m., tras lo cual se despachó un equipo al lugar del accidente. “Se reporta un accidente automovilístico en la vía circunvalación de Guararé”, indicó el funcionario, al detallar la llamada recibida en el cuartel de Las Tablas.

Al llegar a la escena, los bomberos confirmaron una colisión entre un vehículo sedán y una carreta utilizada para eventos folclóricos, encontrando a uno de los involucrados de la carreta sin signos vitales, un hombre de aproximadamente 63 años.

El conductor del sedán y otra conductora involucrada, con heridas leves, fueron trasladados al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, donde permanecen bajo observación médica.

En el lugar del accidente se observaron escombros esparcidos a la orilla de la vía, entre ellos vidrios quebrados, piezas metálicas y otras partes de los vehículos que quedaron totalmente desbaratadas producto del fuerte impacto, lo que evidenciaba la magnitud de la colisión.

Acevedo reiteró el llamado a la prevención en las vías, recomendando evitar el consumo de bebidas alcohólicas al conducir y respetar los límites de velocidad, factores que —según señaló— suelen estar asociados a este tipo de accidentes.

Con este hecho, aumentan a seis las personas fallecidas por accidentes de tránsito en la provincia de Los Santos en lo que va del año 2025, según datos oficiales.

El Ministerio Público mantiene investigaciones en curso para determinar las causas exactas de este lamentable suceso, ocurrido mientras persistían lluvias en gran parte de la provincia de Los Santos.

Información de Eduardo Vega

