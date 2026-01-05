Embajadora china espera responsabilidades tras demolición de monumento por orden de alcaldesa Peñalba

Panamá/La embajadora de la República Popular de China en Panamá, Xu Xueyuan, volvió a referirse a la demolición del monumento que conmemoraba los 150 años de presencia de la comunidad china en el país, hecho ocurrido la noche del 27 de diciembre de 2025, tras una orden emitida por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

La demolición del monumento generó decenas de reacciones en redes sociales, principalmente dentro de la comunidad china, entre residentes de Panamá Oeste y diversas autoridades nacionales, lo que derivó en el inicio de investigaciones por parte del Ministerio Público.

Durante sus declaraciones, la diplomática señaló que las autoridades ya iniciaron una investigación y expresó su expectativa de que los responsables asuman las consecuencias correspondientes.

Asimismo, manifestó su esperanza de que se cumpla la orden del presidente José Raúl Mulino para la reconstrucción del monumento, y que esta se realice en el mismo sitio donde se encontraba originalmente, sin demora.

En relación con la reconstrucción, el alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, indicó que se espera que el monumento esté nuevamente en pie antes del 30 de marzo, fecha en la que tradicionalmente se realiza una ofrenda floral anual como parte de las actividades conmemorativas de la comunidad china en Panamá.

Y es que cada año, para esta fecha, se llevaba a cabo un acto simbólico con la colocación de flores en el monumento para recordar y celebrar la presencia de la etnia china en el país. Sin embargo, hasta el momento, no se ha informado oficialmente cómo se desarrollará esta conmemoración en 2026.

Por este caso, se han presentado denuncias contra la alcaldesa de Arraiján, e incluso algunos sectores han solicitado su desvinculación del cargo mientras avanzan las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

Información de Yinivia Caballero

