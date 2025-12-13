Detectan a seis agentes de seguridad extranjeros sin permiso de trabajo

Un operativo de inspección interinstitucional permitió detectar a seis agentes de seguridad extranjeros laborando sin permiso de trabajo en distintos puntos del este de la ciudad capital, informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

La acción se desarrolló en sectores de la 24 de Diciembre, Pacora y Felipillo, donde se verificaron seis puntos estratégicos vinculados al sector de seguridad privada. Durante la inspección se identificó a tres ciudadanos colombianos y tres nicaragüenses prestando servicios sin la documentación laboral requerida, en diferentes empresas del rubro.

Tras las irregularidades detectadas, se procedió a levantar providencias administrativas contra las empresas involucradas. Además, se les notificó que sus oficinas serán visitadas próximamente por inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con el objetivo de regularizar la situación laboral de los trabajadores, prevenir sanciones y evitar futuras complicaciones legales.

El operativo fue realizado por el Mitradel, en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIAF) y el Servicio Nacional de Migración, como parte de los controles para verificar el cumplimiento de la normativa laboral y migratoria vigente.

Las autoridades reiteraron que la contratación de mano de obra extranjera sin permisos afecta a la fuerza laboral panameña, y recordaron que es responsabilidad de los empleadores verificar el estatus migratorio y laboral de sus colaboradores antes de contratarlos, tal como lo establece la ley.

Para consultas o solicitudes de inspección laboral, el Mitradel mantiene habilitado su sitio web oficial.

