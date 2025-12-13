Fraude por más de $200 mil: condenan a 13 años de prisión a mujer que simuló préstamos para otros en cooperativa

La mujer gestionó y tramitó directamente las solicitudes de los préstamos, a pesar de las irregularidades evidentes en los documentos presentados, lo que facilitó la comisión del fraude.

Una mujer fue sentenciada a 13 años de prisión tras ser hallada culpable de falsedad ideológica y delitos financieros que afectaron a una cooperativa de ahorro y crédito. La condena fue impuesta luego de que la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana presentara pruebas sólidas en su contra.

Los hechos fueron denunciados tras una querella interpuesta por la cooperativa, que alegó que una de sus colaboradoras, en su calidad de oficial de crédito, había logrado el desembolso de 14 préstamos personales por un monto total de $219,148.00. Para obtener dichos préstamos, la mujer utilizó documentación fraudulenta proporcionada por los supuestos beneficiarios.

