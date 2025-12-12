Meduca anuncia que capacitación docente iniciará el 2 de febrero de 2026. Así se deben inscribir

La formación tiene como objetivo fortalecer las competencias pedagógicas y actualizar los conocimientos de los educadores, permitiéndoles responder de manera efectiva al Rediseño Curricular impulsado por el Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció este viernes 12 de diciembre que el inicio de las capacitaciones docentes a nivel nacional iniciará el próximo 2 de febrero, y se extenderá hasta el 13 de febrero de 2026.

"Actualización de Programas de Estudio y Transversalidad en el Aula, el Equipo Nacional de Capacitación Docente", es el lema de la capacitación 2026, la cual será de forma presencial.

Los docentes serán capacitados por al menos 1,300 facilitadores, que serán distribuidos en las regiones educativas.

La formación tiene como objetivo fortalecer las competencias pedagógicas y actualizar los conocimientos de los educadores, permitiéndoles responder de manera efectiva al Rediseño Curricular impulsado por el Ministerio de Educación.

Para este proceso, el Meduca exhortó a todos los educadores para que se inscriban a través del portal www.educapanama.edu.pa y participen en estas jornadas, que revertirán beneficios significativos en sus prácticas de aula.

Cronograma

Semana 1 del 2 al 6 de febrero de 2026

Durante esta semana, se dará la actualización de programas de estudio y transversalidad en el aula.

Planificación didáctica y los proyectos interdisciplinarios.

Aplicación de estrategias metodológicas en la elaboración de la planificación didáctica, con base en el rediseño curricular.

Experiencias exitosas de la planificación didáctica semanal o quincenal y de proyectos interdisciplinarios.

Importancia de la evaluación auténtica en la planificación didáctica.

Semana 2 del 9 al 13 de febrero

Los temas que serán abordados son:

La educación inclusiva en el abordaje de los proyectos interdisciplinarios.

La competencia socioemocional: un equilibrio entre la enseñanza y el aprendizaje en los proyectos interdisciplinarios.

El emprendimiento y la tecnología: modernas aliadas para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios.

Microclase de los proyectos interdisciplinarios ajustados: el antes y el después.

El horario de las capacitaciones será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

