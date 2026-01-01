Bolsonaro deja el hospital para volver a prisión tras pasar más de una semana internado

El líder de la derecha brasileña ingresó al hospital el 24 de diciembre y al día siguiente fue operado . Luego también se sometió a un procedimiento por crisis recurrentes de hipo .

Brasilia, Brasil/El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dejó este jueves el hospital en Brasilia tras más de una semana internado para regresar a prisión, luego de que el Supremo Tribunal Federal le negara la cárcel domiciliaria, constató un periodista de la AFP.

Bolsonaro, de 70 años, salió del Hospital DF Star con su auto escoltado por varias motos policiales y debe regresar a la pequeña habitación de una sede policial, donde purga una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.

La corte suprema negó este jueves un pedido de la defensa de Bolsonaro para que el exmandatario, quien se operó la semana pasada de una hernia inguinal, obtenga prisión domiciliaria por motivos de salud.

Sus abogados presentaron el miércoles la solicitud por un “riesgo concreto de agravamiento repentino” de su estado de salud.

El líder de la derecha brasileña ingresó al hospital el 24 de diciembre y al día siguiente fue operado. Luego también se sometió a un procedimiento por crisis recurrentes de hipo.

“A diferencia de lo alegado por la defensa, no hubo agravamiento de la situación de salud de Bolsonaro”, consideró en su decisión el juez Alexandre de Moraes.

El exmandatario (2019-2022) cumple una condena por un plan golpista frustrado para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta hospitalización de nueve días fue su primera salida desde el encarcelamiento.

Mejora de las incomodidades

Bolsonaro enfrenta desde hace años secuelas de una puñalada en el abdomen sufrida durante un acto de campaña en 2018, lo que le ha requerido varias cirugías.

La defensa sostiene que su cuadro clínico se agravó desde que la corte rechazó una solicitud previa de domiciliaria humanitaria.

Según los médicos, además de las crisis de hipo, padece apnea del sueño severa, gastritis y esofagitis.

No obstante, el juez Moraes aseguró que existe un “cuadro clínico de mejora de las incomodidades”, según informes de los propios médicos del exmandatario.

Crisis de hipo

El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, afirmó en la red social X que la decisión judicial está “llena de sarcasmo” y constituye una “tortura” para su padre.

Bolsonaro expresó el mes pasado su deseo de que Flávio Bolsonaro sea el candidato de la derecha brasileña en las elecciones de 2026, para enfrentar al actual presidente Lula da Silva.

El exmandatario fue sometido a bloqueos anestésicos de un nervio que controla el diafragma, con el fin de reducir el hipo, el cual le provoca vómitos y dificultad para respirar, según su familia.

Los médicos indicaron que el procedimiento no eliminó completamente las crisis, aunque sí redujo su intensidad.

Su estado emocional “oscila mucho”, explicó el cardiólogo Brasil Caiado, quien señaló que Bolsonaro presenta un nivel emocional deprimido, especialmente durante las noches afectadas por el hipo.

El exmandatario insiste en su inocencia frente a los delitos de organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado, por los cuales fue condenado.

La trama golpista, según la corte, incluía incluso el asesinato de Lula, pero no se concretó por la falta de apoyo de altos mandos militares.