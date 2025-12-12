Desfile de Navidad: Conozca las vías que estarán cerradas por el ‘City of Stars’ en la capital

Las restricciones iniciarán la noche del sábado 13 de diciembre y se extenderán hasta la madrugada del lunes 15.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció el operativo especial de cierres viales que se implementará este fin de semana para el montaje de carrozas y graderías del Desfile de Navidad City of Stars.

Las restricciones iniciarán la noche del sábado 13 de diciembre y se extenderán hasta la madrugada del lunes 15.

Cierres del sábado 13 de diciembre

Desde las 10:00 p.m., se cerrará la calle Aquilino de la Guardia, desde la Torre Bicsa en la avenida Balboa hasta el semáforo de calle 50. Este espacio será utilizado para el estacionamiento y armado de carrozas.

Cierres del domingo 14 de diciembre

A las 12:00 a.m. , se bloqueará la intersección de la Federico Boyd con calle 50 , hasta el semáforo de Banisi.

, se bloqueará la intersección de la , hasta el semáforo de Banisi. Desde las 6:00 a.m. , se cerrará la calle Uruguay , desde la entrada del hotel Le Méridien en la avenida Balboa hasta la estación Delta en calle 50.

, se cerrará la , desde la entrada del hotel Le Méridien en la avenida Balboa hasta la estación Delta en calle 50. Durante la mañana se aplicarán cierres progresivos desde Banisi hasta la plaza New York.

desde Banisi hasta la plaza New York. A partir de las 12:00 mediodía, la calle 50 quedará totalmente cerrada, desde la intersección con vía Porras. Esta restricción se mantendrá hasta las 2:00 a.m. del lunes 15, cuando está previsto culminar las labores de limpieza.

Desmontaje y reapertura

En la intersección de vía Porras con la Cincuentenario, se mantendrán cierres adicionales para el desmontaje de carrozas hasta las 5:00 a.m. del lunes.

Recorrido del desfile

El Desfile de Navidad City of Stars iniciará en Banco General de calle 50 con avenida Aquilino de la Guardia, avanzará por toda la calle 50 y culminará en el supermercado El Rey de calle 75 Este, en San Francisco.