Clima en Panamá: Prevén lluvias intermitentes y aguaceros aislados este 2 de enero

El informe también detalla que durante el transcurso del día se registrarán vientos variables de componente norte, noroeste y noreste, con velocidades sostenidas entre 15 y 30 km/h.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este viernes 2 de enero se prevén condiciones atmosféricas variables en el país, con lluvias intermitentes en ambas vertientes y temperaturas propias de la temporada.

En la vertiente del Caribe, durante el transcurso de la mañana y a lo largo del día, se esperan incursiones nubosas provenientes de zonas marítimas hacia tierra firme, las cuales estarán generando lluvias intermitentes, con episodios de aguaceros en distintos puntos de la región.

Mientras tanto, en el Pacífico, durante la mañana se mantendrán nublados con lluvias intermitentes sobre sectores de Panamá, Panamá Oeste y Coclé. Para horas de la tarde, el Imhpa prevé algunos nublados con episodios de aguaceros aislados sobre la vertiente y en zonas montañosas del país. Durante la noche, no se esperan eventos lluviosos significativos.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 30°C y 33°C en el Pacífico, entre 28°C y 30°C en el Caribe, y de 22°C a 25°C en la cordillera Central.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan olas de 1.4 a 1.8 metros de altura, con periodos de ocho segundos, manteniéndose condiciones de precaución por vientos y oleajes. En el litoral del Pacífico, las olas oscilarán entre 0.5 y 1.0 metros de altura, con periodos de 10 a 14 segundos.

El Imhpa advirtió además que los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles moderados a altos en el Caribe, con valores de 03 a 07, mientras que en el Pacífico se prevén niveles altos a muy altos, entre 08 y 11+, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición solar.

