En el marco del inicio del nuevo periodo de sesiones ordinarias que arranca este viernes 2 de enero en la Asamblea Nacional, la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, se refirió a los proyectos de ley que siguen pendientes tras casi dos años de gestión. Una de las propuestas impulsadas por la bancada independiente es el proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, además de las leyes anticorrupción y la "antibotella".