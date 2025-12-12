Desfile de Navidad promete más de seis horas de música, color y sorpresas para toda la familia este domingo

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá confirmó que está completamente preparada para celebrar este domingo el esperado Gran Desfile de Navidad 2025, un evento que reunirá a miles de familias tanto de la capital como del interior del país. Según detalló Ricardo Arauz, representante de Servicios Administrativos del municipio, más de 5,000 funcionarios integran la mesa interinstitucional de seguridad y emergencias para garantizar un espectáculo seguro, fluido y disfrutable para el público.

Arauz destacó que este año se espera una afluencia masiva, por lo que se recomienda a los asistentes optar por el Metro de Panamá y el Metrobús como principales medios de transporte. El Metro operará con horario extendido hasta la medianoche, mientras que Metrobús reforzará sus rutas tradicionales para conectar de manera más eficiente con la vía por donde pasará el desfile.

Ruta y accesos

El recorrido iniciará en calle Aquilino De La Guardia con calle 50, diagonal al Hotel W, y se extenderá hasta el área frente al supermercado Rey. Todas las estaciones del metro cercanas a Vía España y Calle 50 permitirán un acceso directo a la ruta del desfile.

Todas las calles estarán abiertas para el público, aunque los vehículos tendrán restricciones por motivos de seguridad debido al alto tránsito peatonal. Las primeras restricciones iniciarán desde la medianoche del sábado, específicamente en la intersección de Federico Boyd con calle 50 y en el tramo de Aquilino de la Guardia que conecta avenida Balboa con calle 50. Las autoridades pidieron comprensión por las molestias temporales.

Un desfile con bandas internacionales, carrozas y más de 9,000 personajes

La edición 2025 del Desfile de Navidad reunirá un despliegue artístico sin precedentes:

3 bandas internacionales provenientes de Costa Rica

provenientes de Costa Rica 44 bandas locales reconocidas a nivel nacional e internacional

reconocidas a nivel nacional e internacional 92 delegaciones participantes

participantes Cerca de 30 carrozas

Más de 9,000 personajes, artistas y estudiantes

Arauz explicó que las empresas participantes están “desbordadas de entusiasmo” y en una competencia creativa para presentar las mejores carrozas. A lo largo de la ruta se repartirán golosinas, juguetes, y se presentarán shows con artistas locales, algunos de ellos aún bajo reserva para sorprender al público.

Niños invitados desde distintas regiones del país

El desfile también recibirá a grupos de niños invitados desde diversas comunidades, entre ellas la comarca Emberá Wounaan, Capira, Bocas del Toro y Darién. Varias empresas han apoyado el traslado de los menores, quienes contarán con espacios especiales para disfrutar del evento. La Alcaldía extendió además la invitación a municipios del interior para que más niños puedan vivir la experiencia.

Un espectáculo que trasciende fronteras

El evento tendrá una duración aproximada de seis horas, iniciará a las 3:00 p.m. y será transmitido en cadena nacional. Además, contará con cobertura internacional y la presencia de influencers y cadenas de televisión extranjeras, reforzando la proyección turística del desfile, que ya se ha posicionado como un atractivo de relevancia regional.

La Alcaldía reiteró la invitación a las familias panameñas para disfrutar de esta celebración que se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año.