Virgen de Guadalupe: México, Panamá y el mundo celebran a la 'Emperatriz de las Américas'

Ciudad de Panamá, Panamá/Como cada 12 de diciembre, desde las 5:30 de la mañana comenzaron las tradicionales mañanitas en la parroquia Virgen de Guadalupe, ubicada en calle 50, ciudad de Panamá. En medio de un ambiente festivo y profundamente devocional, los mariachis arribaron a primera hora de la madrugada para acompañar los cantos en honor a la “Morenita del Tepeyac”.

Los feligreses, muchos de ellos presentes desde antes del amanecer, rápidamente coparon el templo, que se mantiene lleno mientras se desarrolla la primera eucaristía de este día especial. La misa matutina es presidida por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, quien acompaña a la comunidad en esta celebración que marca un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe.

De acuerdo con la tradición católica, este 12 de diciembre se cumplen 494 años del acontecimiento ocurrido en 1531, cuando la Virgen María se habría aparecido a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, donde hoy se encuentra la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Este evento es considerado uno de los pilares espirituales más importantes del catolicismo en América Latina.

Durante la madrugada, los presentes entonaron las mañanitas, una de las expresiones más significativas de cariño popular hacia la Virgen. La figura guadalupana, más allá de lo estrictamente religioso, se ha convertido en un ícono cultural y un símbolo de identidad que trasciende fronteras, uniendo a millones de creyentes en todo el continente. En Panamá, esta devoción también tiene una fuerte presencia, y cada año congrega a numerosos fieles que encuentran en la Virgen de Guadalupe un referente de fe y esperanza.

La celebración guadalupana en México: fe, tradición e identidad

En México, el 12 de diciembre es una de las fechas más importantes del calendario religioso y cultural. Millones de peregrinos provenientes de todas partes del país —y del extranjero— acuden a la Basílica de Guadalupe, en el Tepeyac, para agradecer favores, cumplir promesas o simplemente rendir homenaje a la Virgen. La celebración se acompaña de danzas tradicionales, procesiones, altares familiares, cantos, flores y rezos que comienzan desde la noche del 11 de diciembre.

La devoción guadalupana tiene raíces profundas en la historia mexicana. Para muchos creyentes, la aparición de la Virgen en 1531 representó un puente espiritual y cultural entre los pueblos originarios y la fe católica. Su imagen, plasmada en la tilma de Juan Diego, se convirtió en símbolo de unidad, identidad nacional y esperanza para generaciones enteras.

Hoy en día, la Virgen de Guadalupe continúa siendo un icono que inspira expresiones artísticas, fiestas comunitarias y prácticas devocionales en todo el mundo. Su figura es reconocida no solo como patrona de México, sino como un símbolo de amor maternal, protección y cercanía con los más necesitados.

Con información de Fabio Caballero