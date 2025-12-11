Realizan encendido del arbolito del distrito de San Miguelito

El distrito de San Miguelito da la bienvenida a la Navidad con el encendido del árbol en Los Andes Mall.

Ciudad de Panamá/El equipo de TVN Noticias se trasladó este jueves hasta el sector de Los Andes, en el distrito de San Miguelito, donde se llevó a cabo el encendido oficial del árbol navideño, una actividad que reunió a decenas de familias para disfrutar del inicio de la temporada festiva.

El evento incluyó diversas presentaciones culturales y contó con la participación especial de los niños de Canta Conmigo.

“Estamos esperando el encendido del árbol porque nos venimos a distraer, a pasar un momento alegre y ameno, deseándoles a todos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, expresó una de las asistentes mientras compartía con sus familiares.

La celebración se extendió hasta las 9:00 p.m. y contó con la presencia de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, quien acompañó a la comunidad durante la actividad.

La alcaldesa reconoció que el próximo año representará importantes retos, especialmente en materia de recolección de basura. Sin embargo, señaló que en esta ocasión decidió hacer una pausa para celebrar junto al pueblo de San Miguelito el inicio de las fiestas navideñas con el encendido del árbol.

También confirmó que el tradicional desfile navideño se realizará el próximo 21 de diciembre.

“Los esperamos en nuestro desfile, con ruta nueva, este 21 de diciembre. Ahora nos tomamos la vía Transístmica, una ruta más accesible por el metro. Vamos a tener muchas sorpresas, delegaciones, bandas, muchas caras y, sobre todo, muchos regalos”, indicó.

Con información de Meredith Serracín