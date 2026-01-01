Seis personas mueren en Ecuador en ataque armado

El hecho ocurrió tres días después de otra masacre en la que también murieron seis personas , incluida una bebé .

Quito, Ecuador/Seis personas murieron y otras 11 resultaron heridas la víspera de Año Nuevo en el suroeste de Ecuador durante un ataque armado, informó el jueves la policía.

El hecho ocurrió tres días después de otra masacre en la que también murieron seis personas, incluida una bebé. Ambas matanzas se produjeron en la provincia de Manabí, declarada el miércoles, junto a otras ocho provincias, en estado de excepción por el aumento de homicidios.

Ecuador sostiene una guerra contra bandas de narcotraficantes, con conexiones con carteles internacionales, que en su disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de Latinoamérica.

Medios locales reportaron que el ataque del miércoles ocurrió hacia las 23H00 locales (04H00 GMT del jueves), cuando un grupo de personas celebraba el fin de año fuera de una vivienda.

“Producto de un hecho violento, se registran 06 personas fallecidas y 11 personas heridas por proyectil de arma de fuego”, señaló la Policía Nacional el jueves a través de su canal de WhatsApp.

Agregó que “unidades especializadas de la Policía Nacional se encuentran investigando este caso”.

Ecuador cierra 2025 con un nuevo récord de homicidios. Entre enero y noviembre de este año, más de 8.300 personas fueron asesinadas, según información del Ministerio del Interior.

La cifra supera el número de muertes violentas registradas en 2023, cuando se alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El Observatorio del Crimen Organizado estima que la tasa de 2025 será de 52 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.