Los aranceles impuestos por México a China y otros países entran en vigor

México, México/Los aranceles impuestos por México a la importación de productos desde China y otros países sin tratado comercial entraron en vigor este jueves.

Los gravámenes aduaneros fueron aprobados por el Congreso en diciembre pasado, al cierre de un 2025 marcado por la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado a México con aranceles desde su regreso a la Casa Blanca.

Analistas han interpretado la medida del gobierno mexicano como un alineamiento con Estados Unidos, su mayor socio comercial, de cara a la revisión del tratado de libre comercio T-MEC, que incluye a México, Estados Unidos y Canadá.

Los aranceles están dirigidos a productos de los sectores calzado, automotriz, textil y juguetes, entre otros, industrias con alta presencia de importaciones chinas.

En 2024, México importó 2.163,1 millones de dólares en calzado, de los cuales 41,5% tuvo como origen China. Para este sector, los aranceles quedaron fijados entre 25% y 35%, según el tipo de mercancía.

En el caso de los juguetes, sector en el que las importaciones de México alcanzaron 3.281,1 millones de dólares en 2024, el impuesto vigente desde 2026 es de 30%.

El 61,5% de las importaciones del sector juguetero provinieron de China en 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (Inegi).

La Secretaría de Economía aseguró que el objetivo principal de la medida es “salvaguardar cerca de 350 mil empleos” y “contribuir a la reindustrialización” del país.

Tras la aprobación de los aranceles en el Congreso, un portavoz del Ministerio de Comercio de China afirmó que Pekín espera que México corrija esta “práctica errónea de unilateralismo y proteccionismo”.

En un comunicado difundido el 30 de diciembre, la Secretaría de Economía mexicana subrayó que la medida “no está dirigida a ningún país en particular”.