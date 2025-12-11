Chiriquí activará operativo de seguridad en playas desde el 25 de diciembre

En el operativo participarán varias instituciones, entre ellas el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Cuerpo de Bomberos y Sinaproc y otras entidades que brindarán apoyo en las zonas costeras.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que ya coordina el operativo de seguridad en playas que iniciará el 25 de diciembre en la provincia de Chiriquí.

Estas acciones buscan reforzar la vigilancia, la prevención y la operatividad, con el objetivo de proteger a turistas nacionales y extranjeros, así como a las familias que visitan las playas durante la estación seca.

Mónica Acosta, directora regional del Sinaproc, recordó que el país se mantiene en una fase de transición hacia la temporada seca, con condiciones en las que aún persisten lluvias, por lo que se mantendrán los avisos de prevención. En ese contexto, se recomienda a la población seguir las indicaciones de los guardavidas y del personal apostado en cada punto.

En el operativo participarán varias instituciones, entre ellas el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Cuerpo de Bomberos y Sinaproc y otras entidades que brindarán apoyo en las zonas costeras.

Las playas que se mantendrán bajo cobertura, tal como en años anteriores, son:

Playa Estero Rico

Playa La Barqueta

Playa Las Lajas

Playa Las Mellizas

Estas áreas recibirán vigilancia permanente como parte del dispositivo de seguridad para la temporada.

Información de Demetrio Ábrego

Le puede interesar: