Caso Héctor Brands: Otro hijo y un sobrino del exdiputado buscados por la fiscalía

Ambas órdenes forman parte de las 11 aprehensiones aprobadas por un juzgado dentro del expediente que investiga el manejo de fondos presuntamente ilícitos entre familiares, cuentas y empresas vinculadas al exdiputado.

Panamá/El caso por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales que envuelve al exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, se extiende a otros familiares, luego de que la Fiscalía Anticorrupción confirmara que dos miembros adicionales de su familia—su hijo Félix Brands y su sobrino Joshua Brands—tienen órdenes de aprehensión vigentes.

Según las autoridades, Félix Brands salió de Panamá rumbo a Ecuador el pasado 5 de diciembre, mientras que Joshua Brands, su sobrino, permanece en paradero desconocido, pese a los intentos de ubicación.

Ambas órdenes forman parte de las 11 aprehensiones aprobadas por un juzgado dentro del expediente que investiga el manejo de fondos presuntamente ilícitos entre familiares, cuentas y empresas vinculadas al exdiputado.

Mientras tanto, Héctor Brands permanece bajo detención provisional, al igual que su socio Elvys Rodríguez, señalado como figura clave en la estructura financiera investigada. Otros familiares y allegados recibieron medidas de arresto domiciliario, debido a los montos que movieron y los vínculos con las empresas investigadas.

¿Por qué se giró la orden de aprehensión y allanamientos?

De acuerdo con la fiscalía la carpeta de investigación se mantendría en reserva hasta el 21 de diciembre, sin embargo, tuvieron conocimiento de que la familia Brands tuvo información de esa carpetilla y que pensaban salir del país. Esto se dio a conocer durante la audiencia de blanqueo.

¿Qué se reveló en las dos audiencias: enriquecimiento y blanqueo?

En el caso de enriquecimiento injustificado una auditoría forense de la Contraloría determinó que Brands no pudo justificar un incremento patrimonial de $649,292 entre 2019 y 2024 como persona natural.

Mientras que las autoridades señalan que también hubo blanqueo de capitales mediante transferencias constantes desde la cuenta personal de Héctor Brands y las cuentas corporativas de Service Solutions y Multiservicios Modernos hacia sus familiares y conocidos.

La empresa Service Solutions, S.A., fundada en 2011 en la que él mantiene una participación mayoritaria recibió $1.8 millones provenientes de Multiservicios Modernos, sociedad que había pertenecido a la familia Brands y que en 2018 pasó a manos de su socio, Elvys Rodríguez, la cual ha manteniendo contratos con el Estado, como la limpieza de la Cinta Costera.

En Service Solutions, S.A Brands tiene el 80% y Rodríguez el 20% de las acciones.

El Ministerio Público sostiene que no existe relación contractual ni actividad económica que respalde el flujo millonario entre ambas empresas.

La investigación reveló que, entre sus gastos, Brands destinó, por ejemplo, $28,889 a la compra de joyas en la exclusiva tienda Euro Boutique. Entre las piezas de lujo adquiridas figuran un brazalete de $10,957, un collar de 18 quilates valorado en $6,889, otro collar de $6,000, un brazalete adicional de $9,000 y un reloj Cartier Santos valorado en $7,000. También envió $30,480 a Elvys Rodríguez.

Hijos de Brands: ingresos variables, depósitos irregulares

Aldair Brands

Recibió $23,525 de su padre (2021–2024).

de su padre (2021–2024). Recibió más de $70 mil en 40 transferencias de Service Solutions.

en 40 transferencias de Service Solutions. Su defensa alegó salario de $3,500, pero la fiscalía señaló que los montos no eran fijos, por lo que las sospechas se basan en que no corresponden a un pago laboral.

Aimar Brands

Estudiante sin empleo.

Recibió $33,784 de su padre.

de su padre. La fiscalía atribuye estos fondos a presunta procedencia ilícita.

Héctor Brands Orozco

Salario de $2,000 en Service Solutions, más ingresos por servicios profesionales.

en Service Solutions, más ingresos por servicios profesionales. Recibió $4,400 de su padre.

de su padre. Recibió $48,410 de Service Solutions (2024–2025).

de Service Solutions (2024–2025). Recibió $17 mil de Multiservicios Modernos.

Todos los hijos están imputados por los delitos de blanqueo de capitales y se les concedió una medida cautelar retención domiciliaria.

Pareja, exesposa y otros allegados también recibieron fondos

Yasbel Núñez (pareja actual y exreina de belleza)

Recibió $11,200 de Brands.

de Brands. Es firmante de la cuenta de Café Unido Versalles, que recibió $443,068 de Multiservicios Modernos. De acuerdo a su defensa es firmante desde mayo de este año.

Iliana Cedeño (exesposa)

Recibió $17,900 de Brands, su exesposo.

de Brands, su exesposo. Recibió $37,880 de Multiservicios Modernos.

de Multiservicios Modernos. Reside en Condado Village.

A ambas también se les imputó por blanqueo de capitales y se le aplicó como medida cautelar la retención domiciliaria.

Edy Luz Brands (hermana)

Formó parte de la sociedad Multiservicios Modernos hasta 2013.

De acuerdo con la fiscalía, mientras estuvo en la directiva adquirió bienes (un terreno en Boquete y varios autos)

Yoani Vega (esposa de Elvys Rodríguez)

Recibió $46,300 de cuentas vinculadas a su esposo.

Para la hermana de Brands y la esposa de Rodríguez se les decretó reporte periódico.

Todo esto fue presentado en las audiencias, pese a que la defensa de Brands señaló que podrían demostrar la procedencia legítima de los bienes. No obstante, el Ministerio Público considera que el esquema financiero era entre empresas que giraban fondos sin justificación, sin contratos, sin servicios prestados y sin relación comercial, por lo que interpreta estos movimientos como un esquema de blanqueo de capitales, sustentado en empresas relacionadas y parientes que actuaban como receptores y redistribuidores de fondos.

La fiscalía sostiene que el eje del caso es un circuito de dinero entre: Multiservicios Modernos →Service Solutions, y finalmente →Familiares y allegados de Brands. En tanto, el expediente continúa ampliándose, y el Ministerio Público no descarta nuevas diligencias ni acusaciones, mientras busca ejecutar las órdenes de captura pendientes.

Con información de Meredith Serracín.