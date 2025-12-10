Héctor Brands: Decretan detención al exdiputado por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

Junto a Brands también se aprehendieron 3 hijos, la exesposa, su actual pareja, y su socio Elvys Rodríguez. Sobre las 8:00 p.m., se imputaron cargos por blanqueo de capitales a las 9 personas que enfrentaban audiencia este miércoles 10 de diciembre.

Ciudad de Panamá/Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes, acudió la mañana de este miércoles al Sistema Penal Acusatorio para dos audiencias de control de garantías, luego de haber sido aprehendido el martes por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.

La primera audiencia a Brands fue por enriquecimiento injustificado, por la cual la jueza Tulia Morelos decretó detención provisional. La segunda audiencia, a realizarse en las próximas horas, será por blanqueo de capitales y a la que deberán acudir igualmente sus tres hijos, exesposa, su pareja actual (exreina de belleza), un tío, un sobrino; además, su socio Elvys Rodríguez, aprehendido durante el desarrollo de la operación Bávaro, realizada ayer martes.

Al final de la segunda audiencia, que finalizó a las 10:00 p.m., se decretó la detención provisional para Brands y su socio Elvys Rodríguez, los cuales fueron imputados por blanqueo de capitales, junto a otras 7 personas, que en su mayoría son familiares.

Para sus tres hijos, actual pareja y la exesposa se les dio medida de depósito domiciliario. En el caso de la hermana de Brands y la esposa de Elvys Rodríguez deberán notificarse periódicamente. Las medidas cautelares fueron las solicitadas por la Fiscalía, por lo cual no apelaron.

Abogados de Brands

Según explicó su abogado, Pedro Meilán, las carpetillas del caso fueron separadas, por lo que existen dos investigaciones: una por lavado de dinero y otra por enriquecimiento injustificado. Ambas están vinculadas a movimientos millonarios y a contratos con el Estado en los que habrían resultado beneficiadas dos empresas asociadas a Brands.

De acuerdo con información revelada por el Ministerio Público, se habrían realizado transferencias de hasta 10 millones de dólares provenientes de contratos estatales durante el periodo en que Brands ejercía funciones en el gobierno. La defensa ha confirmado la existencia de esta transacción, pero sostiene que corresponde a pagos adeudados de años anteriores.

Víctor Orobio, miembro del equipo de defensa de Brands, dijo que la fiscalía ha manejado una narrativa para crear el impacto que han creado, no los han dejado ver las carpetillas hasta ayer, lo que los pone en desventaja.

Siento que, aunque existe un sentimiento de agresividad contra los políticos, no se puede condenar a nadie por ser político porque cuando se ejerce ese tipo de acciones se está ejerciendo poder en lugar de justicia", expresó.

Agregó que están preparados para argumentar y contraargumentar durante la audiencia, indicando que una cosa es la administración financiera en el ámbito privado y otra son los delitos, por lo tanto, si los fondos se obtienen de forma lícita, aunque se los gaste, eso no representa un hecho punible.

Los detalles de la audiencia

Según el Ministerio Público, en el caso por blanqueo de capitales, los fundamentos originan en un informe de la unidad de análisis financiero y que la investigación inició el 27 de agosto del 2025. Según este informe de la UAF, hay patrones de inconsistencia financiera y transaccional de Brands entre el periodo 2019 y 2025, que él mismo habría recibido dineros de la empresa Multiservicio Moderno creada por parte de sus familiares.

Esta empresa supuestamente recibía fondos por parte de contratos con el Estado que eran transferidos a Brands y también a la empresa Service Solution, que forma parte también del grupo empresarial de la familia Brands.

A la audiencia por blanqueo de capitales fueron llevados varios de sus hijos, según elementos del Ministerio Público, por transacciones que recibieron de parte de su padre Héctor Brands y que son de manera sospechosa, según los elementos del Ministerio Público. Hasta ahora solamente se ha podido avanzar en la solicitud de legalización de la aprehensión, en donde la juez Marisol Ortiz ha decretado legales 8 de las 9 aprehensiones que recibieron por parte del Ministerio Público en el caso de blanqueo de capitales.

Se decretó ilegal la aprehensión de la esposa de Elvis Rodríguez, el socio de Héctor Brands y quien le hacía transferencias. La jueza Ortiz sustentó su decisión alegando que la aprehensión de la esposa de Rodríguez no fue proporcional, tampoco fue razonada, calificándola de arbitraria e irracional, ya que, a pesar de que se tenía una orden para registrar o allanar su casa, la aprehensión de la misma se dio en el área del Hospital Oncológico.

También hay que indicar que, según el Ministerio Público, la necesidad y la urgencia que se dio de hacer o ordenar estas aprehensiones es porque habrían recibido información que ya estas personas tenían conocimiento de que se les estaba investigando por presunto blanqueo de capitales y que supuestamente había intenciones de este grupo familiar de salir del país.

Los fiscales citaron algunos elementos como la salida del exdiputado hacia Estados Unidos y que fue devuelto a Panamá. También indicaron dos situaciones con dos miembros de esta familia y que también forman parte de las listas de aprehensión que tenía el Ministerio Público, que uno de ellos salió el 5 de diciembre a Ecuador y que el otro aún no ha sido ubicado. Estamos hablando de Félix y Joshua Brands.

Sobre las 8:00 p.m., se imputaron cargos a las 9 personas que enfrentaban audiencia este miércoles 10 de diciembre.

Caso de enriquecimiento injustificado

La Fiscalía había solicitado la detención provisional porque él sospechaba que Brands podría evadirse por los recursos que tiene y también que se podría afectar o destruir la investigación.

La Fiscalía indica que desde el 2021 al 2024 se dio un incremento del patrimonio de Héctor Brands por más de 3.8 millones de dólares de forma ilícita y es precisamente lo que se va a investigar.

Un informe de la Contraloría de la República señala que Brands tenía un patrimonio de 649 mil dólares que no se ha podido justificar. También se habló de transferencias de una de sus empresas a otra por 1.8 millones de dólares que tampoco se han podido justificar.

La Fiscalía también habló de compras que hizo Brands en comercios por la suma de $28 000 en efectivo. Se hablaba de compras de collares, de aretes, de brazaletes, de reloj, de miles de dólares y que no se pudo justificar.

