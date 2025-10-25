Gobierno de Estados Unidos revoca la visa de Héctor Brands y es retornado a Panamá

Durante su gestión al frente del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), se adjudicaron contratos millonarios a empresas relacionadas con su entorno familiar.

Ciudad de Panamá, Panamá/El exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y exdiputado, Héctor Brands, no logró ingresar a Estados Unidos tras ser rechazado por las autoridades migratorias de ese país la tarde del viernes 24 de octubre, alrededor de las 6:00 p.m.

Fuentes ligadas a la investigación que se le sigue a Brands confirmaron a TVN-2.com que el exdiputado salió del Aeropuerto Internacional de Tocumen y fue verificado por personal de Migración, sin que se registrara ninguna orden de impedimento de salida del país. Posteriormente, abordó un vuelo con destino a Miami.

Sin embargo, a su llegada a Estados Unidos, las autoridades migratorias le informaron que su visa había sido revocada, por lo que se le negó el ingreso y fue devuelto a Panamá en un vuelo nocturno ese mismo viernes.

Te podría interesar: Remiten expediente del exdiputado Héctor Brands a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

Etapa de la investigación

Brands enfrenta una investigación formal por parte del Ministerio Público, abierta el 3 de septiembre de 2025, por supuestas irregularidades durante su gestión al frente de Pandeportes.

Las pesquisas apuntan a la adjudicación de contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno familiar. Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron allanamientos y verificaciones en Pandeportes, el Registro Público, el Municipio de San Miguelito y la Contraloría General de la República.

Hasta el momento, la investigación se mantiene en una etapa inicial y Brands no ha sido imputado ni se le han aplicado medidas cautelares, aunque las autoridades investigan un posible enriquecimiento injustificado. Según datos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se procesaron 39 reportes de operaciones sospechosas, que abarcan 38 cuentas bancarias y más de 28 mil transacciones.

El análisis detectó un patrón financiero irregular, con depósitos por 27.9 millones de dólares y retiros por 28.3 millones, realizados entre cuentas personales y sociedades vinculadas al exfuncionario.

El expediente fue remitido en septiembre a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que actualmente adelanta las diligencias correspondientes. En declaraciones a este medio, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, confirmó que la investigación formal ya está en curso.

Antecedentes

Héctor Brands fue diputado entre 2009 y 2014 y, posteriormente, entre abril de 2021 y febrero de 2023, solicitó licencia en la Asamblea Nacional para ejercer como director de Pandeportes. El informe de la UAF incluye contratos y adendas aprobados durante ese periodo.

El pasado mes de septiembre, Brands acudió junto a su abogado a la Procuraduría General de la Nación para revisar el expediente del caso, luego de que se confirmara oficialmente la apertura de la investigación. Este medio intentó obtener una reacción sobre esta situación de su defensa legal, sin embargo, no se brindó declaraciones al respecto.