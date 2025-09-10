Remiten expediente del exdiputado Héctor Brands a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

La semana pasada, Héctor Brands acudió junto con su abogado a la Procuraduría General de la Nación para revisar el expediente del caso, luego de que se confirmara la investigación formal.

Las investigaciones relacionadas con el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, continúan su curso. TVN Noticias confirmó que el expediente ya fue remitido a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, instancia que ya adelanta las diligencias correspondientes.

A inicios de este mes, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, declaró a este medio que ya se había iniciado una investigación formal.

De acuerdo con información de la Unidad de Análisis Financiero, se procesaron 39 reportes de operaciones sospechosas, que abarcan 38 cuentas y más de 28 mil transacciones. El patrón financiero identificado llevó a las autoridades a considerar la existencia de una posible red de movimientos irregulares.

El análisis indica que las cuentas personales y de sociedades vinculadas habrían registrado depósitos por 27.9 millones de dólares y retiros por 28.3 millones de dólares.

Cabe recordar que Brands fue diputado entre 2009 y 2014 y que entre abril de 2021 y febrero de 2023 solicitó licencia en la Asamblea Nacional para ejercer como director de Pandeportes. Estas fechas son relevantes, ya que el informe incluye contratos y adendas aprobados por la institución en ese período.

La semana pasada, Héctor Brands acudió junto con su abogado a la Procuraduría General de la Nación para revisar el expediente del caso, luego de que se confirmara la investigación formal.