Procurador Gómez confirma investigación de oficio contra el exdiputado Héctor Brands

El exdiputado y miembro del Partido Revolucionario Democrático estaría siendo investigado por unas transacciones bancarias realizadas entre 2019 y junio pasado.

Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, confirmó que el Ministerio Público abrió de oficio una investigación contra el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, luego de que reportajes periodísticos y comentarios en redes sociales revelaran información vinculada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre presuntas irregularidades en el manejo de millones de dólares.

Consultado sobre el tema, el procurador señaló que toda información que provenga de la UAF o de cualquier instancia de inteligencia que muestre indicios de delito obliga a la institución a iniciar un proceso penal.

En redes sociales ha existido información de la Unidad de Análisis Financiero, recuerde que todo tipo de información que venga tanto de esta unidad como cualquier otro tipo de información de inteligencia que dé indicio a la comisión de un delito, de manera inmediata el Ministerio Público aperturará las investigaciones penales correspondientes, ya sean por blanqueo de capitales y los distintos delitos precedentes que den lugar a este tipo de modalidad delictiva”, explicó.

Al consultársele si había llegado la denuncia al Ministerio Público indicó que "reitero: toda información que provenga de la Unidad de Análisis Financiero que dé indicio a la comisión de un delito obligará al Ministerio Público a dar inicio a investigaciones que concluirán según lo que corresponda”.

Sobre si las investigaciones aplica no solo al caso del exdiputado Héctor Brands, sino a otras figuras, indicó que “todo delito que marque de una u otra manera indicios, pues van a ser sujeto de investigaciones penales. Y las investigaciones arrojarán lo que corresponda, y los tribunales tomarán decisiones que correspondan”, subrayó.

De esta manera, el jefe del Ministerio Público confirmó que el expediente contra el exdirector de Pandeportes se abrió de oficio y será el curso de la investigación el que determine si se cometieron delitos como blanqueo de capitales u otras irregularidades señaladas en los informes y comentarios públicos.

El exdiputado y miembro del Partido Revolucionario Democrático estaría siendo investigado por unas transacciones bancarias realizadas entre 2019 y junio pasado.

¿Qué es la UAF?

Unidad de Análisis Financiero (UAF) es el organismo encargado de prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre sus funciones está recibir, solicitar, analizar y difundir información sobre transacciones financieras inusuales o sospechosas que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas.

Con información de Yeny Caballero.