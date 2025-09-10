Comisión de Transporte analiza con cautela reformas propuestas al sector: 'No se harán a la carrera'

La presidenta de la comisión, Shirley Castañeda, subraya que las reformas al transporte público deben contemplar también a los usuarios, y no solo a los transportistas.

Ciudad de Panamá/Tras la cortesía de sala concedida a representantes del sector transporte, la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional dejó claro que cualquier modificación legislativa relacionada con el servicio público de transporte tomará su tiempo y no se aprobará de forma apresurada.

Las propuestas en cuestión fueron presentadas por los diputados Edwin Vergara y Neftalí Zamora, quienes buscan introducir reformas al marco regulatorio del transporte. Sin embargo, al término de la sesión, la presidenta de la comisión, Shirley Castañeda, enfatizó que se abrirá un periodo amplio para análisis técnico y consulta ciudadana.

“Vamos a hacer un estudio porque esto genera una serie de análisis que haremos con las autoridades competentes a nivel nacional. Esto no es hacer por hacer, es un tema muy sensitivo que lleva más de 30 años. Necesita cambios, sí, pero hay que tomar en cuenta a los usuarios”, expresó Castañeda.

La diputada cuestionó que los proyectos presentados se enfocan casi exclusivamente en los intereses del gremio transportista, dejando de lado al usuario.

“El proyecto no habla de los usuarios ni del beneficio a los usuarios, y para nosotros el usuario es importante. ¿Sabes la cantidad de delincuencia detrás del volante? Robos, homicidios, estafa, hurtos”, agregó, destacando la necesidad de incorporar elementos de seguridad y control en cualquier reforma.

Durante la sesión también se escucharon los planteamientos de los transportistas, quienes expusieron sus preocupaciones y necesidades ante la comisión. No obstante, la presidenta reiteró que la consulta se extenderá durante todo el año, incluyendo a distintos sectores involucrados: autoridades, expertos técnicos y la ciudadanía.

Con información de Meredith Serracín.