Realizarán jornada de esterilización para perros y gatos en Pacora: Esta es la fecha y el costo

Ciudad de Panamá/El próximo domingo 14 de septiembre, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., la Alcaldía de Panamá, en alianza con la organización Esteriliza por Amor, realizará una jornada de esterilización para perros y gatos a bajo costo en el corregimiento de Pacora.

Solo serán 200 cupos que deben reservarse al WhatsApp 6983-4369. El costo de la cirugía será de solo $15.00 los perros y $5.00 los gatos. La jornada se llevará a cabo en el gimnasio de Pacora.

El Departamento de Bienestar Animal informó que solo se esterilizarán animales con más de 6 semanas de vida que deberán estar en ayuno total de 8 horas; los gatos deben ir en kennel o dentro de una funda resistente, y los perros con collar y correa.

Los artículos que deben llevar los cuidadores deben ser una toalla para cubrir a su mascota y un cono o faja postcirugía para prevenir que se lastimen la herida.

Pacora es un corregimiento ubicado al este de la capital, que tiene una alta incidencia de animales en situación de abandono.

