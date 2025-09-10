Samy Sandoval revela cómo se prepara para Premios Juventud y la próxima Noche de Despecho

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX . Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/El artista de música típica Samy Sandoval compartió detalles de cómo se preparan para los Premios Juventud 2025 y para la próxima Noche de Despecho que se realizará en Arraiján.

El tipiquero dijo en el programa Show TVN de Canal 2 que, debido al éxito en Penonomé, hay mucha expectativa por la Noche de Despecho que este sábado se realizará en Town Center.

El artista junto a su hermana Sandra Sandoval interpretan todos los éxitos que les piden los miles de seguidores que acuden a la actividad bailable.

Reiteró que los boletos los pueden comprar en Ticketplus o en la taquilla.

En la reciente Noche de Despecho en Penonomé, miles de personas acudieron pese a que antes cayó un fuerte aguacero, por lo que Samy pidió a las personas que no se lo pierdan, aunque esté lloviendo.

Es un récord histórico en la cantidad de personas que acuden para vivir la experiencia en la Noche de Despecho y muchos han repetido. El evento ya se produjo también en Los Andes, La Chorrera, Aguadulce y San Miguelito.

Talento panameño en Premios Juventud

El talento panameño se apoderará del escenario en los Premios Juventud 2025 el próximo jueves 25 de septiembre. La lista de artistas que rendirán tributo a Panamá incluye a figuras destacadas de diversos géneros musicales, demostrando la riqueza y versatilidad de la música del país.

Tanto Samy como Sandra ya se preparan para su actuación en los Premios Juventud 2025. Explicó que ya están en los preparativos de lo que se van a poner para este gran evento que reunirá a importantes estrellas.

Aclaró que están emocionados por esta gran oportunidad, por lo que también se preparan para los ensayos previos al evento. Samy dijo que están abiertos a cualquier propuesta, porque en Panamá hay mucho talento que puede internacionalizarse.

Samy y Sandra Sandoval, conocidos como "Los Patrones de la Cumbia", se unirán por primera vez a esta celebración. Su participación promete una noche llena de ritmo y diversión, llevando la esencia de la cumbia panameña al público internacional.

El género urbano tendrá una fuerte representación con la participación de dos de sus máximos exponentes: Sech y El Boza.

Por su parte, El Boza, otro de los nominados, regresa a estos premios para deleitar al público con una selección de sus grandes éxitos como "Ella", "Hecha pa' mí", "Orion" y "Yaya".

La gala también será un espacio para el debut de artistas icónicos y bandas emblemáticas que llevarán por primera vez su música a este prestigioso escenario.

Nando Boom, considerado un pionero del reggae en español, hará su debut en los Premios Juventud. Interpretará el legendario tema "Ellos Benia Dem Bow" junto a la artista Natti Natasha.

Los Rabanes, la reconocida banda de rock, también harán su debut en la gran apertura del evento. Rendirán un homenaje a su país con el éxito "Señorita, a mí me gusta su style".

La presencia de estos talentosos artistas no solo subraya el crecimiento de la música panameña a nivel mundial, sino que también asegura que el próximo jueves 25 de septiembre será una fecha inolvidable para los amantes de la música latina.

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Premios Juventud no solo premia el talento y la trayectoria musical, sino que también reconoce la labor filantrópica, el activismo social y el compromiso con la sociedad, especialmente con la juventud.

En días pasados se conocieron parte de los artistas que cantarán en la gala, entre ellos Maluma, Farruko y Camilo.

También se presentarán en la alfombra azul de artistas Morat, Lola Índigo, Grupo Firme, Bad Gyal y el dúo compuesto por Alleh y Yorghaki.

La edición de este año no solo se distingue por la magnitud de sus nominaciones, sino también por el simbolismo de su sede en Panamá, que refuerza el carácter internacional del evento. La combinación de música, cultura y juventud augura una noche llena de sorpresas y momentos memorables.

Con la presencia de los nombres más influyentes de la música latina y la posibilidad de que los fans decidan quién se lleva el galardón, Premios Juventud 2025 se perfila como una de las ceremonias más vibrantes y participativas de los últimos años.