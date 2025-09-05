Premios Juventud 2025: Samy y Sandra Sandoval preparan presentación

Sammy y Sandra Sandoval se preparan para la edición número 22 de la Gala de los Premios Juventud 2025, que se celebrará en el Centro de Convenciones Amador en Panamá el próximo 25 de septiembre, en la que se encuentran nominados Sech y Boza.

Ciudad de Panamá/La música típica panameña una vez más tendrá proyección internacional durante los Premios Juventud 2025 a cargo de los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval.

Samy Sandoval manifestó la emoción que sintió al recibir la invitación e hizo el llamado a los panameños a seguir la gala en su edición número 22, que se realizará el próximo 25 de septiembre por primera vez en Panamá y lejos de los escenarios tan reconocidos entre los artistas y seguidores de la música en Puerto Rico y Estados Unidos.

Te puede interesar: Premios Juventud 2025: ¡La fiesta es en Panamá! conoce aquí la lista completa de nominados y categorías

“Siempre soñé con presentarme en una premiación internacional y fue una sorpresa la invitación a este evento”, nos cuenta Sandra Sandoval al afirmar que los sueños siempre se cumplen, dando gracias a Dios porque nunca deja de sorprender con nuevas cosas. Los reconocidos intérpretes de la música típica se encuentran en la escogencia de vestuarios para mostrar su talento no solo en la alfombra roja, sino en un escenario que coloca a nuestro país, Panamá, como destino turístico y cultural durante el encuentro de artistas de la música con enfoque latino.

Las votaciones para que el público seguidor de la música expresara su apoyo a los artistas estuvieron abiertas desde el 19 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025 para 231 nominados y 41 categorías, que destacan el reconocimiento de los panameños Boza y Sech como nominados a obtener premios en las categorías Mejor Canción Pop Urbano y Mejor Álbum Urbano.

Artistas como Maluma, Farruko, Morat, Lola Índigo, Grupo Firme, Bad Gyal, dúo Alleh y Yorghaki fueron los primeros en confirmar su participación y quienes encabezan las listas con seis nominaciones cada uno son Bad Bunny y Danny Ocean, lo que indica su dominio en el mercado musical y su influencia en los fanáticos de la música latina.

Te puede interesar: Premios Juventud 2025: Carlos Vives y Myke Towers serán homenajeados como agentes de cambio

Este año la gala hace historia no solo en las pantallas para los fanáticos, sino también en la inclusión social con el apoyo de un grupo de privados de libertad que hacen uso de herramientas de inserción social del Gobierno para embellecer las instalaciones donde se realizará el evento: el antiguo Figali, actualmente Centro de Convenciones Amador.

Desde el 26 de agosto se conoció que los boletos están en preventa en ticketpluspty.com y panatickets.com desde B/.104.75 en la gradería central superior, la zona Juventud (de pie) desde B/.204.05 y la gradería central 2 principal desde B/.412.30.

Alejandra Espinosa, reconocida actriz, conductora y productora mexicana, exhortó a la participación de diseñadores emergentes para la elección de su vestuario con la incorporación de la mola que se ha utilizado para el arte de promoción, con el objetivo de mostrar la cultura panameña en este evento tan importante de la música. Espinosa se une a la modelo Nadia Ferreira, Clarissa Molina, Roberto Hernández, Migbellis Castellanos, Diego Klein, Brenda Deyanara y Kunno como los anfitriones de la tan esperada premiación que mostrará moda, tendencias, música y momentos inolvidables, de la que podrás ver en exclusiva la alfombra azul por TVN y TVMAX.