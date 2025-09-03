Premios Juventud 2025: Carlos Vives y Myke Towers serán homenajeados como agentes de cambio

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX . Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Buena noticia! El cantante colombiano Carlos Vives y el puertorriqueño Myke Towers serán reconocidos como "Agente de Cambio" en la edición número 22 de los Premios Juventud 2025, que se realizarán en ciudad de Panamá el próximo 25 de septiembre.

Los organizadores de este evento que promete ser la fiesta más hot del año anunciaron este miércoles 3 de septiembre que Vives recibirá este reconocimiento "por su compromiso con el desarrollo cultural, ambiental y comunitario en Colombia y Latinoamérica", gracias a su Fundación Tras La Perla, que promueve educación, bienestar y conservación de las raíces afro e indígenas.

Igualmente, el legendario cantante colombiano regresa al escenario junto al Grupo Niche con una nueva versión de "La Tierra del Olvido" y una colaboración con Sergio George.

"Vamos a bailar al ritmo de La Tierra del Olvido salsa con @gruponiche", reaccionó Vives en su cuenta de X.

En tanto, Myke Towers será reconocido como "Agente de Cambio" por su labor social a través de la Fundación Young Kingz, impulsando el deporte, la educación y el desarrollo personal en Puerto Rico y Latinoamérica.

Este homenaje se otorga a las figuras que usan su plataforma para generar un impacto positivo y construir un mundo mejor.

Premios Juventud no solo premia el talento y la trayectoria musical, sino que también reconoce la labor filantrópica, el activismo social y el compromiso con la sociedad, especialmente con la juventud.

Artistas como Shakira, Anitta, Maluma, J. Balvin y Ricky Martin han sido galardonados en ediciones pasadas.

Ayer se conocieron parte de los artistas que cantarán en la gala el 25 de septiembre, entre ellos Maluma, Farruko y Camilo.

También se presentarán en la alfombra azul de artistas Morat, Lola Índigo, Grupo Firme, Bad Gyal y el dúo compuesto por Alleh y Yorghaki.

La edición de este año no solo se distingue por la magnitud de sus nominaciones, sino también por el simbolismo de su sede en Panamá, que refuerza el carácter internacional del evento. La combinación de música, cultura y juventud augura una noche llena de sorpresas y momentos memorables.

Con la presencia de los nombres más influyentes de la música latina y la posibilidad de que los fans decidan quién se lleva el galardón, Premios Juventud 2025 se perfila como una de las ceremonias más vibrantes y participativas de los últimos años.

Los artistas panameños Boza y Sech figuran entre los nominados a la categoría Mejor Canción Pop/Urbano y también en la categoría Mejor Álbum Urbano.

El lunes 1 de septiembre cerraron las votaciones en las 41 categorías que reúnen a un total de 231 nominados.

Entre los artistas que encabezan la lista de nominados destacan Bad Bunny y Danny Ocean, quienes acumulan seis nominaciones cada uno, confirmando su dominio en la escena musical latina.

