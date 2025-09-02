Maluma, Farruko y otras estrellas confirmadas para cantar en los Premios Juventud 2025

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX . Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/La superestrella colombiana Maluma regresa a la fiesta más hot del año, los Premios Juventud 2025, que se realizarán en ciudad de Panamá el 25 de septiembre, evento donde el artista presentará su sencillo “Bronceador”.

Los organizadores de Premios Juventud 2025 aprovecharon este martes 2 de septiembre para dar a conocer a parte de la alfombra azul de artistas que se presentarán en este evento en el Centro de Convenciones de Amador, antiguo Figali.

Directo desde Bogotá, el grupo Morat hará su debut en Premios Juventud con la canción “Sin ti” y estrenará en televisión “Me toca a mí” junto a Camilo, que también cantará en el evento otros temas como “Una vida pasada”.

La cantante y bailarina española Lola Índigo llega por primera vez al escenario de Premios Juventud para cantar “MOJAITA”.

El Grupo Firme promete armar un desmadre con su megaéxito “El beneficio de la duda” y de su último álbum “Evolución”.

Otra que está confirmada en Premios Juventud es la artista catalana Bad Gyal, con el estreno televisivo de “Da Me”.

El dúo compuesto por Alleh y Yorghaki, además de estar nominados en los Premios Juventud 2025, será parte de los artistas que encenderán la noche de premiación.

La edición de este año no solo se distingue por la magnitud de sus nominaciones, sino también por el simbolismo de su sede en Panamá, que refuerza el carácter internacional del evento. La combinación de música, cultura y juventud augura una noche llena de sorpresas y momentos memorables.

Con la presencia de los nombres más influyentes de la música latina y la posibilidad de que los fans decidan quién se lleva el galardón, Premios Juventud 2025 se perfila como una de las ceremonias más vibrantes y participativas de los últimos años.

Ayer cerraron las votaciones en las 41 categorías que reúnen a un total de 231 nominados.

Entre los artistas que encabezan la lista de nominados destacan Bad Bunny y Danny Ocean, quienes acumulan seis nominaciones cada uno, confirmando su dominio en la escena musical latina.

Los artistas panameños Boza y Sech figuran entre los nominados a la categoría Mejor Canción Pop/Urbano y también en la categoría Mejor Álbum Urbano.

El pasado martes 26 de agosto se conocieron los precios de los boletos en preventa en ticketpluspty.com y panatickets.com.

Así las cosas, la gradería central superior tendrá un costo desde B/.104.75, la zona Juventud (de pie) desde B/.204.05 y la gradería central 2 principal desde B/.412.30.

