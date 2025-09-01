Premios Juventud 2025: El dúo venezolano Alleh y Yorghaki cantará en la gala en Panamá

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/El dúo compuesto por Alleh y Yorghaki, además de estar nominados en los Premios Juventud 2025, será parte de los artistas que encenderán la noche de premiación que tendrá lugar el 25 de septiembre en ciudad de Panamá.

Originarios de Venezuela, tienen pocos años en la industria de la música, pero con su talento han logrado captar la atención internacional con su propuesta que mezcla el reguetón, merengue y pop.

De acuerdo con los organizadores, la popularidad del dúo estalló el año pasado con su tema “Capaz”, un “merenguetón” que se volvió tendencia en las redes sociales por ser innovador. La propuesta alcanzó el puesto 46 en la lista Hot Latin Songs de Billboard en Estados Unidos.

Antes de finalizar el año 2024, lanzaron el primer disco, “La Ciudad”, que fue bien recibido entre sus fans.

Otros de sus temas son “Me late”, “Una noche” y “Desvístete”.

Aparecen nominados juntos en los Premios Juventud en la categoría Tropical Mix por la canción “Capaz”.

También aparecen nominados de forma individual en la categoría La Nueva Generación Masculina.

Yorghaki está nominado a Mejor Canción Pop “Samaná” con Mau y Ricky y Danny Ocean.

Este 2025, Premios Juventud amplía su alcance con 41 categorías que reúnen a un total de 231 nominados.

Entre los artistas que encabezan la lista destacan Bad Bunny y Danny Ocean, quienes acumulan seis nominaciones cada uno, confirmando su dominio en la escena musical latina.

Los artistas panameños Boza y Sech figuran entre los nominados a la categoría Mejor Canción Pop/Urbano y también en la categoría Mejor Álbum Urbano.

La premiación será en el Centro de Convenciones de Amador y coincidirá con el inicio del Mes de la Herencia Hispana.

El pasado martes 26 de agosto se conocieron los precios de los boletos en preventa en ticketpluspty.com y panatickets.com.

Así las cosas, la gradería central superior tendrá un costo desde B/.104.75, la zona Juventud (de pie) desde B/.204.05 y la gradería central 2 principal desde B/.412.30.

La edición de este año no solo se distingue por la magnitud de sus nominaciones, sino también por el simbolismo de su sede en Panamá, que refuerza el carácter internacional del evento. La combinación de música, cultura y juventud augura una noche llena de sorpresas y momentos memorables.

Con la presencia de los nombres más influyentes de la música latina y la posibilidad de que los fans decidan quién se lleva el galardón, Premios Juventud 2025 se perfila como una de las ceremonias más vibrantes y participativas de los últimos años.