Premios Juventud 2025: Ya están en preventa los boletos para este inolvidable show

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por primera vez Panamá será la sede del evento más esperado del año, los Premios Juventud 2025, una noche que reunirá a artistas, famosos e influencers en un show inolvidable.

La premiación será el 25 de septiembre en el Centro de Convenciones de Amador y coincidirá con el inicio del Mes de la Herencia Hispana.

Ya se conoce lo que muchos esperaban, el precio de los boletos en preventa en ticketpluspty.com y panatickets.com.

Así las cosas, la gradería central superior tendrá un costo desde B/.104.75, la zona Juventud (de pie) desde B/.204.05 y la gradería central 2 principal desde B/.412.30.

Los organizadores han informado que el diseño del evento es algo que nunca se ha visto en los conciertos en Panamá.

Este 2025, Premios Juventud amplía su alcance con 41 categorías que reúnen a un total de 231 nominados. Entre los artistas que encabezan la lista destacan Bad Bunny y Danny Ocean, quienes acumulan seis nominaciones cada uno, confirmando su dominio en la escena musical latina.

Los artistas panameños Boza y Sech figuran entre los nominados a la categoría Mejor Canción Pop/Urbano y también en la categoría Mejor Álbum Urbano.

Boza y Sech: De Panamá para el mundo

Boza y Sech son dos de los artistas panameños más destacados de la escena musical urbana actual. Boza, cuyo nombre real es Humberto Ceballos Boza, ha ganado reconocimiento por su estilo único que fusiona ritmos urbanos con elementos de dancehall y R&B. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, consolidándose como una de las voces más frescas de la música latina. Con su álbum "San Blas", ha logrado cautivar a audiencias globales, demostrando la rica herencia musical de Panamá. Este álbum es un testimonio de su versatilidad, con letras que conectan con el público y ritmos que invitan a bailar.

Por su parte, Carlos Isaías Morales Williams (Sech) ha sido un pionero en llevar el género "romantic style" a nuevas alturas. Con su voz melódica y letras emotivas, ha creado un sonido distintivo que lo diferencia de otros artistas urbanos. Su álbum "Tranki, todo pasa" ha sido aclamado por la crítica y los fanáticos, consolidando su estatus como un ícono del reguetón romántico. Su música ha resonado profundamente en todo el mundo, demostrando que el talento panameño tiene un lugar prominente en el panorama musical internacional. La nominación de ambos artistas no solo celebra sus logros individuales, sino que también subraya el creciente impacto de Panamá en la industria musical.

La elección de Panamá como sede de los Premios Juventud 2025 es un hito histórico. Por primera vez en sus 22 años de historia, la ceremonia sale de las fronteras de Estados Unidos y Puerto Rico para honrar el talento latino en el corazón de América. Este evento no solo resalta la vibrante escena musical panameña, sino que también ofrece una oportunidad invaluable para que el país muestre su cultura, paisajes y hospitalidad a una audiencia global. La ceremonia de premiación, conocida por su energía y dinamismo, contará con actuaciones en vivo de los artistas más importantes del momento, y la presencia de Boza y Sech como nominados locales añade un motivo más de orgullo para los panameños.

Pasos para votar

Para participar, es necesario: