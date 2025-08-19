Premios Juventud 2025: Boza y Sech entre los nominados ¿Cómo votar por ellos?

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX . Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Llegó el gran día! Este martes 19 de agosto se dieron a conocer los nominados a los Premios Juventud 2025, cuya edición N° 22 se celebrará por primera vez en la ciudad de Panamá, marcando el primer traslado de la gala fuera de Estados Unidos y Puerto Rico.

Los artistas panameños Boza y Sech figuran entre los nominados a la categoría Mejor Canción Pop/Urbano y también en la categoría Mejor Álbum Urbano.

Esta gala será el 25 de septiembre.

Boza y Sech: De Panamá para el mundo

Boza y Sech son dos de los artistas panameños más destacados de la escena musical urbana actual. Boza, cuyo nombre real es Humberto Ceballos Boza, ha ganado reconocimiento por su estilo único que fusiona ritmos urbanos con elementos de dancehall y R&B. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, consolidándose como una de las voces más frescas de la música latina. Con su álbum "San Blas", ha logrado cautivar a audiencias globales, demostrando la rica herencia musical de Panamá. Este álbum es un testimonio de su versatilidad, con letras que conectan con el público y ritmos que invitan a bailar.

Por su parte, Carlos Isaías Morales Williams (Sech) ha sido un pionero en llevar el género "romantic style" a nuevas alturas. Con su voz melódica y letras emotivas, ha creado un sonido distintivo que lo diferencia de otros artistas urbanos. Su álbum "Tranki, todo pasa" ha sido aclamado por la crítica y los fanáticos, consolidando su estatus como un ícono del reguetón romántico. Su música ha resonado profundamente en todo el mundo, demostrando que el talento panameño tiene un lugar prominente en el panorama musical internacional. La nominación de ambos artistas no solo celebra sus logros individuales, sino que también subraya el creciente impacto de Panamá en la industria musical.

Puedes leer: Premios Juventud 2025: ¡La fiesta es en Panamá! Conoce aquí la lista completa de nominados y categorías

Premios Juventud 2025 en Panamá

La elección de Panamá como sede de los Premios Juventud 2025 es un hito histórico. Por primera vez en sus 22 años de historia, la ceremonia sale de las fronteras de Estados Unidos y Puerto Rico para honrar el talento latino en el corazón de América. Este evento no solo resalta la vibrante escena musical panameña, sino que también ofrece una oportunidad invaluable para que el país muestre su cultura, paisajes y hospitalidad a una audiencia global. La ceremonia de premiación, conocida por su energía y dinamismo, contará con actuaciones en vivo de los artistas más importantes del momento, y la presencia de Boza y Sech como nominados locales añade un motivo más de orgullo para los panameños.

Nominación y ¿cómo votar?

Premio: Mejor Canción Pop/Urbano

2 AM – Sebastián Yatra y Bad Gyal

Anestesia – Venesti, Goyó y Slow Mike

Cosas Pendientes – Maluma

Latina Foreva – Karol G

NuevaYol – Bad Bunny

Orión – Boza y Elena Rose

Priti – Danny Ocean y Sech

Soltera – Shakira

Premio: Mejor álbum urbano

Cvrbon Vrmor [C_de:G_d.O.N.] – Farruko

Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Elyte – Yandel

Funk Generation – Anitta

La pantera negra – Myke Towers

Mr. W (Deluxe) – Wisin

Rayo – J Balvin

San Blas – Boza

Sayonara: Finales alternos – Álvaro Díaz

Tranki, todo pasa – Sech

Para votar por Boza y Sech, debes ingresar a la página web de los Premios Juventud, ir a la categoría Musical y luego elegir Mejor Álbum Urbano o Mejor Canción Pop Urbano, donde aparecen sus nombres y temas. Una vez emitas el voto por tu favorito, la plataforma solicita algunos datos para hacer válido el voto, que luego se envía a tu dirección de correo para validarlo.

Puedes votar ingresando aquí: Premios Juventud