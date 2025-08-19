Premios Juventud 2025: ¡La fiesta es en Panamá! conoce aquí la lista completa de nominados y categorías
Premios Juventud en Panamá
¡Prepárate para la edición más sorprendente de Premios Juventud 2025! Por primera vez en su historia, la gala se celebrará en Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025. ¡Y no es broma! Esta noche musical se muda del corazón de EE.UU. a nuestro país para encender el escenario con todo el sabor panameño que nos caracteriza.
Ciudad de Panamá, Panamá/El conteo regresivo ya comenzó. La música latina se prepara para una de las noches más encendidas del año: los Premios Juventud 2025, que por primera vez en su historia tendrán como sede principal nada más y nada menos que Panamá. Sí, leíste bien, ¡la capital del istmo será el epicentro del flow, la moda y la juventud latina! Y la fecha ya está marcada: jueves 25 de septiembre de 2025.
Con su característico estilo fresco, atrevido y lleno de sorpresas, esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.
Bad Bunny y Danny Ocean: los más nominados del año
La edición de este año será histórica, pues por primera vez los Premios Juventud se llevarán a cabo fuera de Estados Unidos. Y es que el Centro de Convenciones Figali, en Panamá, fue elegido como el protagonista para que varios artistas y personalidades del mundo del entretenimiento, pisen suelo panameño.
Con el lema “Evolucionando al ritmo de la música”, la 22ª entrega presentará 41 categorías en total: 30 dedicadas a la música, 3 enfocadas en televisión y streaming, y 8 relacionadas con redes sociales, mostrando así lo mejor y más actual de la cultura pop.
¡El conejo malo nunca falla! Bad Bunny, que ya se ha convertido en sinónimo de fenómeno global, llega a esta edición liderando la lista con seis nominaciones. Pero ojo, porque no está solo: el venezolano Danny Ocean, famoso por su estilo relajado y sus ritmos que conquistan a todos, también acumula seis nominaciones. Todo esto según el listado oficial de nominados que salió a la luz pública.
Desde reguetón hasta pop, pasando por baladas y fusiones experimentales, los Premios Juventud 2025 reflejan el momento vibrante y diverso que vive la música latina.
Los “Artistas 2 Watch”: el futuro de la música
Este año, la gala vuelve a apostar por las nuevas generaciones con la categoría “Artistas 2 Watch”, donde siete jóvenes talentos fueron seleccionados como promesas que vienen pisando fuerte. Entre ellos están:
- Andrea Bejar
- Angélica García
- Maye Cachirula
- Luz Gaggi
- Maye Togo
- Paloma Morphy
- Renata Flores
Ellos son la muestra de que la música latina no solo tiene presente, sino también un futuro vibrante, diverso y lleno de nuevas voces que pronto dominarán las listas de reproducción. Aquí te dejamos la lista completa de los nominados en todas las categorías.
CATEGORÍA MUSICAL
Artista Premios Juventud del Año
1. BAD BUNNY
2. BEÉLE
3. CARÍN LEÓN
4. KAROL G
5. MYKE TOWERS
6. NATTI NATASHA
7. NETÓN VEGA
8. RAUW ALEJANDRO
Grupo o Dúo Favorito del Año
1. FUERZA REGIDA
2. GRUPO FRONTERA
3. MAU Y RICKY
4. MORAT
5. RAWAYANA
La Nueva Generación Femenina
1. ARIA BELA
2. DE LA ROSE
3. MARI
4. YAILIN LA MÁS VIRAL
5. YAMI SAFDIE
6. YERI MUA
a Nueva Generación Masculina
1. ALEX PONCE
2. ALLEH
3. BEÉLE
4. CA7RIEL & PACO AMOROSO
5. DND
6. HAMILTON
7. KAPO
8. LA CRUZ
9. ROA
10. YORGHAKI
La Nueva Generación Música Mexicana
1. CALLE 24
2. CAMILA FERNÁNDEZ
3. CLAVE ESPECIAL
4. ESAÚ ORTIZ
5. KEVIN AGUILAR
6. LÍNEA PERSONAL
7. MACARIO MARTÍNEZ
8. NETÓN VEGA
9. TITO DOUBLE P
10. VICTOR MENDIVIL
Girl Power
1. AMIGA DATE CUENTA – HA*ASH & THALIA
2. BLACKOUT – EMILIA, TINI & NICKI NICOLE
3. CHULO PT.2 – BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO
4. EN 4 – KENIA OS & ANITTA
5. LA REINA (REMIX) – LOLA INDIGO, MARIA BECERRA & VILLANO ANTILLANO
6. MI REY, MI SANTO – MARÍA JOSÉ & ANA BÁRBARA
7. MIUMIU – SOFÍA REYES, LUÍSA SONZA & RAINAO
8. ¿PARA QUÉ VOLVER? – AITANA & ELA TAUBERT
Colaboración OMG
1. DALLAX – FEID & TY DOLLA $IGN
2. NOW OR NEVER – BON JOVI & PITBULL
3. OJOS TRISTES (WITH THE MARÍAS) – SELENA GOMEZ, BENNY BLANCO & THE MARÍAS
4. SANTA – RVSSIAN, RAUW ALEJANDRO & AYRA STARR
5. TONIGHT (BAD BOYS: RIDE OR DIE) – BLACK EYED PEAS, EL ALFA FT. BECKY G
La Mezcla Perfecta
1. LA CUADRADA – BELINDA & TITO DOUBLE P
2. MERCEDES – BECKY G & OSCAR MAYDON
3. PERDONARTE ¿PARA QUÉ? – LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
4. POR QUÉ SERÁ – GRUPO FRONTERA & MALUMA
5. VIVIR SIN AIRE – MANÁ & CARÍN LEÓN
Mejor Dance Track
1. 2 THE MOON – PITBULL, NE-YO, AFROJACK, DJ BUDDHA
2. COMO LA FLOR– PLAY-N-SKILLZ, NATTI NATASHA & DEORRO
3. CORRIDOS Y ALCOHOL – STEVE AOKI & OSCAR MAYDON
4. SAVAGE FUNK (DJ SNAKE REMIX) – ANITTA & DJ SNAKE
5. TEKA – DJ SNAKE & PESO PLUMA
Mejor Urban Track
1. +57 – KAROL G, FEID, DFZM FT. OVY ON THE DRUMS, J BALVIN, MALUMA, RYAN CASTRO, BLESSD
2. BING BONG – YAILIN LA MÁS VIRAL & PUYALO PANTERA
3. DEGENERE – MYKE TOWERS FT. BENNY BLANCO
4. DTMF – BAD BUNNY
5. GATA ONLY – FLOYYMENOR & CRIS MJ
6. HAY LUPITA – LOMIIEL
7.LAPLENA(WSOUND5) -WSOUND,BEÉLE&OVYONTHEDRUMS
8. POLVO DE TU VIDA – J BALVIN & CHENCHO CORLEONE
9. SAVAGE FUNK – ANITTA
10. TOMMY & PAMELA – PESO PLUMA & KENIA OS
Mejor Mezcla Urbana
1. ADIVINO – MYKE TOWERS & BAD BUNNY
2. CARBON VRMOR – FARRUKO & SHARO TOWERS
3. COMERNOS – OMAR COURTZ & BAD GYAL
4. GATA ONLY (REMIX) – FLOYYMENOR, OZUNA & ANITTA
5. GATITAS SANDUNGUERAS VOL.1 – ÁLVARO DÍAZ & FEID
6. LA NENA – LYANNO & RAUW ALEJANDRO
7. MAMASOTA – MANUEL TURIZO & YANDEL
8. MÍRAME – BLESSD & OVY ON THE DRUMS
9. PURO GUAYETEO – WISIN, DON OMAR & JOWELL Y RANDY
10. TEKA – DJ SNAKE & PESO PLUMA
Mejor Canción Urbano Alternativo
1. CHAPARRITA – STANDLY & YERI MUA
2. NUBES – DE LA ROSE & OMAR COURTZ
3. REAL GANGSTA LOVE – TRUENO
4. TÚ ET MOI – JUDELINE & MC MORENA
5. TU VAS SIN (FAV) – RELS B
Mejor Álbum Urbano
1. CVRBON VRMOR [C_DE:G_D.O.N.]. – FARRUKO
2. DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS – BAD BUNNY
3. ELYTE – YANDEL
4. FUNK GENERATION – ANITTA
5. LA PANTERA NEGRA – MYKE TOWERS 6. MR. W (DELUXE) – WISIN
7. RAYO – J BALVIN
8. SAN BLAS – BOZA
9. SAYONARA: FINALES ALTERNOS – ÁLVARO DÍAZ
10. TRANKI, TODO PASA – SECH
Mejor Canción Pop/Urbano
1. 2AM – SEBASTIÁN YATRA & BAD GYAL
2. ANESTESIA – VENESTI, GOYO & SLOW MIKE
3. COSAS PENDIENTES – MALUMA
4. LATINA FOREVA – KAROL G
5. NUEVAYOL – BAD BUNNY
6. ORIÓN – BOZA & ELENA ROSE
7. PRITI – DANNY OCEAN & SECH
8. SOLTERA – SHAKIRA
Mejor Canción Pop/Rhythmic
1. LA_PLAYLIST.MPEG – EMILIA
2. LEY UNIVERSAL – DANNY OCEAN
3. LOVEO – DADDY YANKEE
4. NOTA – JAY WHEELER & OMAR COURTZ
5. TAMO BIEN – ENRIQUE IGLESIAS, PITBULL & IAMCHINO
6. VOLVER – PISO 21, MARC ANTHONY & BEÉLE
Mejor Canción Pop
1. BALA PERDIDA – ARTHUR HANLON & ÁNGELA AGUILAR
2. GARCÍA – KANY GARCÍA
3. MIENTES – REIK
4. QUERIDA YO – YAMI SAFDIE & CAMILO
5. SAMANÁ – MAU Y RICKY, DANNY OCEAN & YORGHAKI
Mejor Canción Pop Rock
1. ¿CÓMO PASÓ? – ELA TAUBERT
2. ME TOCA A MÍ – MORAT & CAMILO
3. OJALÁ PUDIERA BORRARTE – MANÁ & MARCO ANTONIO SOLÍS
4. SE VA LA LUZ – BLACK GUAYABA
5. UNA NOCHE CONTIGO – JUANES
Mejor Canción Pop Balada
1. ABRÁZAME – ÁNGELA AGUILAR, FELIPE BOTELLO Y EL SONORO RUGIR
2. EL CIELO TE MANDÓ PARA MI – HA*ASH
3. LO QUE NOS FALTÓ DECIR – JESSE & JOY
4. PALMERAS EN EL JARDÍN – ALEJANDRO SANZ
5. ROMA – LUIS FONSI & LAURA PAUSINI
Mejor Álbum Pop
1. A MUCHA HONRA – THALIA
2. EL VIAJE – LUIS FONSI
3. HAASHVILLE – HA*ASH
4. HOTEL CARACAS – MAU Y RICKY
5. LO QUE NOS FALTÓ DECIR – JESSE & JOY
6. MILAGRO – SEBASTIÁN YATRA
7. PANORAMA – REIK
8. REFLEXA – DANNY OCEAN
9. ¿Y AHORA QUÉ? – ALEJANDRO SANZ
10. YA ES MAÑANA – MORAT
Tropical Hit
1. ALE ALE – MARC ANTHONY
2. BAILE INOLVIDABLE – BAD BUNNY
3. DESDE HOY – NATTI NATASHA
4. EN PRIVADO – XAVI & MANUEL TURIZO
5. FUERA DE LUGAR – VENESTI
6. HOW DEEP IS YOUR LOVE – PRINCE ROYCE
7. IMAGÍNATE – DANNY OCEAN & KAPO
8. LLORAR BONITO – LUIS FIGUEROA
9. RAÍCES – GLORIA ESTEFAN
10. SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO – KAROL G
Tropical Mix
1. CAPAZ (MERENGUETON) – ALLEH & YORGHAKI
2. EL CABALLITO – FARIANA & ORO SOLIDO
3. ES UN SECRETO – CHRISTIAN ALICEA FT. DJ BUDDHA
4. HOY NO ME SIENTO BIEN – ALEJANDRO SANZ & GRUPO FRONTERA
5. LA CULPA – KANY GARCÍA & RAWAYANA
6. OHNANA – KAPO FT. MALUMA, RYAN CASTRO, FARRUKO & NICKY JAM 7. QUE HACES – BECKY G & MANUEL TURIZO
8. SANTA MARTA – LUIS FONSI & CARLOS VIVES
9. UNA VIDA PASADA – CAMILO & CARÍN LEÓN
10. VESTIDO ROJO – SILVESTRE DANGOND & EMILIA
frobeat Latino del Año
1. AMOR – DANNY OCEAN
2. MI REFE – BEÉLE & OVY ON THE DRUMS
3. SOLEAO – MYKE TOWERS & QUEVEDO
4. TENGO UN PLAN (REMIX) – KEY-KEY & OZUNA
5. UWAIE – KAPO
Mejor Álbum Tropical
1. ASTROPICAL – BOMBA ESTÉREO, RAWAYANA & ASTROPICAL
2. ATACA SERGIO! PRESENTS: URBAN SALSA SESSIONS! – SERGIO GEORGE
3. COEXISTENCIA – LUIS FIGUEROA
4. CUATRO – CAMILO
5. ETERNO – PRINCE ROYCE
6. MUEVENSE – MARC ANTHONY
7. NATTI NATASHA EN AMARGUE – NATTI NATASHA
8. RAÍCES – GLORIA ESTEFAN
9. REPARTO BY GENTE DE ZONA – GENTE DE ZONA
10. YO DELUXE – CHRISTIAN ALICEA
Mejor Canción Música Mexicana
1. EL AMIGO – CHRISTIAN NODAL
2. EL AMOR DE MI HERIDA – CARÍN LEÓN
3. MIRA QUIÉN LO DICE – PEPE AGUILAR
4. PERDONARTE ¿PARA QUÉ? – LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
5. QUE SIGA PASANDO – CHIQUIS
Mejor Fusión Música Mexicana
1. 300 NOCHES – BELINDA & NATANAEL CANO
2. CORAZÓN DE PIEDRA – XAVI
3. DOS DÍAS – TITO DOUBLE P & PESO PLUMA
4. MORENA CANELA – CHINO PACAS
5. SI NO QUIERES NO – LUIS R CONRIQUEZ & NETÓN VEGA
6. TU BODA – OSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
1. AMÉ – CHRISTIAN NODAL
2. CUÉNTAME – MAJO AGUILAR & ALEX FERNÁNDEZ
3. MI ETERNO AMOR SECRETO – YURIDIA & EDEN MUÑOZ
4. MIS AMIGAS LAS FLORES – ÁNGELA AGUILAR
5. UN MILLÓN DE PRIMAVERAS (EN VIVO DESDE LA PLAZA DE TOROS LA MÉXICO) – ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Mejor Canción Banda Música Mexicana
1. AQUÍ HAY PARA LLEVAR – LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO
2. EL BENEFICIO DE LA DUDA – GRUPO FIRME
3. ¿QUÉ SERÁ DE MI EX? – LA ADICTIVA
4. TENGO CLARO – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & ALFREDO OLIVAS
5. VOY A LEVANTARME – BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
1. AQUÍ MANDO YO – LOS TIGRES DEL NORTE
2. BANDIDO DE AMORES – LEONARDO AGUILAR & PEPE AGUILAR
3. CON TODO RESPETILLO – JOSS FAVELA & LUIS R CONRIQUEZ
4. REY SIN REINA – JULIÓN ALVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
5. TRAIGO SALDO Y GANAS DE ROGAR – EDEN MUÑOZ
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
1. COMO CAPO – CLAVE ESPECIAL & FUERZA REGIDA
2. ESA NOCHE – ESLABON ARMADO & MACARIO MARTÍNEZ
3. HOLANDA – LÍNEA PERSONAL
4. LOCO – NETÓN VEGA
5. ME PROMETÍ – IVAN CORNEJO
6. TRIPLE LAVADA REMIX – ESAÚ ORTIZ, LUIS R CONRIQUEZ, OSCAR MAYDON, ALEMÁN FT. VICTOR MENDIVIL
Mejor Álbum Música Mexicana
1. AQUÍ MANDO YO – LOS TIGRES DEL NORTE 2. BOCA CHUECA, VOL.1 – CARÍN LEÓN
3. EDEN – EDEN MUÑOZ
4. ENCUENTROS – BECKY G
5. EVOLUCIÓN – GRUPO FIRME
6. ÉXODO – PESO PLUMA
7. JUGANDO A QUE NO PASA NADA – GRUPO FRONTERA
8. MI VIDA MI MUERTE – NETÓN VEGA
9. NEXT – XAVI
10. PERO NO TE ENAMORES – FUERZA REGIDA
CATEGORÍA TV & STREAMING
Mi Actor Favorito
1. DIEGO KLEIN – CON ESA MISMA MIRADA
2. EMMANUEL PALOMARES – LAS HIJAS DE LA SEÑORA GARCÍA
3. FERNANDO COLUNGA – AMANECER
4. JOSÉ RON – PAPÁS POR CONVENIENCIA
5. SEBASTIÁN RULLI – EL EXTRAÑO RETORNO DE DIANA SALAZAR
Mi Actriz Preferida
1. ANGÉLICA RIVERA – CON ESA MISMA MIRADA
2. ANGELIQUE BOYER – EL EXTRAÑO RETORNO DE DIANA SALAZAR
3. ARIADNE DÍAZ – PAPÁS POR CONVENIENCIA
4. LIVIA BRITO – AMANECER
5. OKA GINER – LAS HIJAS DE LA SEÑORA GARCÍA
Me Enamoran
1. ANGÉLICA RIVERA Y DIEGO KLEIN – CON ESA MISMA MIRADA
2. ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI – EL EXTRAÑO RETORNO DE DIANA SALAZAR
3. ARIADNE DÍAZ Y JOSÉ RON – PAPÁS POR CONVENIENCIA
4. CLAUDIA MARTÍN Y DANIEL ELBITTAR – EL AMOR NO TIENE RECETA
5. EVA CEDEÑO Y DAVID ZEPEDA – A. MAR
CATEGORÍA DIGITAL/SOCIAL
Creator Del Año
1. DORIS JOCELYN
2. FEDERICO VIGEVANI
3. ISABELLA LADERA
4. JESSICA JUDITH ORTIZ
5. JORGE CHACÓN
Creator Con Causa
1. AARON MURPHY
2. ALEX SERRANO
3. ALEXIS OMMAN
4. CARLOS EDUARDO ESPINA
5. JESÚS MORALES
Una alfombra roja de impacto
Además de los premios, todos sabemos que una de las partes favoritas del público es la alfombra roja. Ese momento en el que los artistas desfilan con sus looks más atrevidos, arriesgados y, a veces, hasta polémicos. Desde trajes brillantes hasta vestidos con transparencias, pasando por peinados imposibles, la alfombra roja siempre se roba las miradas.
La buena noticia para Panamá es que este año podrás verla EN VIVO con nosotros, porque TVN y TVMAX transmitirán en exclusiva todos los detalles de la alfombra roja. Así que podrás vivir minuto a minuto cómo llegan tus artistas favoritos, qué dicen, cómo reaccionan y qué tendencias de moda marcarán el resto del año.
El público tiene la última palabra
Si algo hace especiales a los Premios Juventud es que los ganadores los elige la gente. Así es, tú decides quién se lleva el galardón. Las votaciones están abiertas en la página oficial de Premios Juventud hasta el 01 de septiembre, y como cada año, los fandoms se organizan, votan en masa y convierten las redes sociales en un campo de batalla digital lleno de hashtags, memes y campañas creativas.
La cita está hecha: 25 de septiembre de 2025, en Panamá. Una noche donde la música, la moda y la juventud se unen en una celebración inolvidable. Bad Bunny, Danny Ocean, Karol G, Selena Gomez y muchos más podrían llevarse un galardón, pero al final, el verdadero premio será disfrutar de una gala que hará historia.
Así que ya sabes: guarda la fecha, prepara tus votos y enciende tu televisor en TVN y TVMAX para no perderte ni un detalle. Porque este año, los Premios Juventud no solo se viven… ¡se sienten en nuestro país!