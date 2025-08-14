TVN Media recibe disco de platino por cumplimiento de derechos de autor

En la actualidad, el gremio tiene más de 500 músicos afiliados y se sienten satisfechos con los logros alcanzados.

Panamá/En un ambiente rodeado de músicos y con la presencia de varios artistas nacionales e internacionales, la Sociedad Panameña de Productores Discográficos y la Asociación Panameña de Artistas Intérpretes y Ejecutantes presentaron su informe de rendición de cuentas 2024.

Norma Buendía, directora general de Produce y Panaie, planteó que con este informe de rendición de cuentas se busca decirles a las autoridades nacionales que el dinero que está pagando el sector empresarial por el uso de esas grabaciones musicales está llegando a los que tienen derecho, que son artistas y casas discográficas.

Hacemos un informe de rendición de cuentas porque creemos fielmente que la transparencia es la forma de demostrar que se está haciendo una gestión seria y también para darle la tranquilidad al sector empresarial de que esas regalías están llegando a los beneficiarios”, dijo.

Este año TVN Media recibió un disco de platino en reconocimiento por el cumplimiento del tratado de derechos de autor.

Televisora Nacional S.A., el grupo TVN Media está recibiendo un disco de platino, un reconocimiento que se le hace de manera global a este grupo por estar pagando las regalías, por ser un aliado y por estar también apoyando a la industria musical panameña e internacional”, agregó Buendía.

Por su parte, María Guadalupe Guillén, directora de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de TVN, indicó que “estamos muy contentos de este reconocimiento que se nos hace hoy, que realmente valida ese cumplimiento que tenemos como empresa de velar por cumplir con los derechos de carácter intelectual, pero sobre todo es ese compromiso en conjunto que hacemos para darle sostenibilidad a esta industria musical que, de alguna manera, también es un pilar importante en lo que nosotros hacemos”.

Aseguró que TVN siempre va a estar a favor de proteger, de defender todo lo relacionado con la cultura, con la innovación y con el talento.

En la actualidad, el gremio tiene más de 500 músicos afiliados y se sienten satisfechos con los logros alcanzados.

Mientras que Kiara Pérez, cantante de música típica, señaló que depende de nosotros mismos como artistas, como músicos, acudir a estas organizaciones para que nos instruyan, para que nos den información sobre cómo hacer los procesos correctamente, sobre inscribirse, porque mucha gente no sabe, de repente, que existimos, que este tipo de derechos son, y para eso están Produce y Panaie, para guiarnos, para dar docencia y para que todos podamos recibir ese derecho que es el que nos da la música a la hora de constituirnos.

Ambos gremios tienen la misión de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de todos los productores discográficos y artistas de Panamá y el mundo, sin distinción de géneros musicales.

