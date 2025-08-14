Presidente de la Asamblea defiende votación abierta en comisiones y anuncia inicio de vistas presupuestarias

El bloque de 37 diputados, integrado por la bancada de Vamos, el Partido Panameñista, Seguimos, cinco diputados de Cambio Democrático (CD) y uno de la bancada Mixta, logró asegurarse 11 de las 15 comisiones; sin embargo, esta alianza estaría tambaleando.

Panamá/Tras concluir la instalación de las 15 comisiones permanentes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, abordó este viernes una amplia agenda de temas legislativos, económicos y administrativos.

En medio de cuestionamientos por la repartición de las comisiones, Herrera rechazó los señalamientos de supuestas traiciones y presiones externas, descartando "los capítulos de traición en las instalaciones de las comisiones permanentes" y señalando que "por parte del Ejecutivo no recibí ningún tipo de llamadas para nada, a favorecer a alguien”, afirmó.

Defendió el proceso democrático que se dio en la elección de algunas comisiones. “Es más democrático que todas las comisiones vayan a votación… yo creo que debe escogerse mejor democráticamente. Al final es la democracia entre los 71 diputados, si están de acuerdo, quiénes pueden estar dentro de la misma, que sea abierta, no una votación secreta”, sostuvo.

Ayer, entre acusaciones de traición, consensos y arreglos de última hora, la Asamblea Nacional concluyó la instalación de las 15 comisiones permanentes.

El bloque de 37 diputados, integrado por la bancada de Vamos, el Partido Panameñista, Seguimos, cinco diputados de Cambio Democrático (CD) y uno de la bancada Mixta, logró asegurarse 11 de las 15 comisiones, entre ellas la estratégica Comisión de Presupuesto.

Mientras que, el bloque conformado por Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuatro diputados de la bancada Mixta y tres de CD, se quedaron con credenciales que presidirá Dana Castañeda, con la de Gobierno que dirigirá Luis Eduardo Camacho y la de Comunicación y Transporte que está en manos de la diputada Shirley Castañeda. Los tres diputados de CD: la de Asuntos Agropecuarios, que dirige Orlando Carrasquilla. El PRD, en tanto, logró acomodarse dentro de las directivas de estas cuatro instancias.

Inicio de vistas presupuestarias y prioridades

Herrera anunció que “hoy inicia presupuesto y a partir del día lunes empieza la revisión de las vistas presupuestarias”. Entre las prioridades legislativas, destacó la ley de interés preferencial y el análisis del presupuesto general del Estado.

Sobre el interés preferencial, advirtió que el sector construcción está paralizado. “La banca no está financiando los proyectos, las promotoras se están yendo a la quiebra y esto mueve la economía: el vendedor ambulante, la ferretería, la mano de obra, la cocinera… Esta Asamblea debe buscar alternativas para reforzar la economía y esa es la visión que tiene esta Asamblea”, expresó.

Planilla y funcionamiento de la Asamblea

Consultado sobre el presupuesto de la Asamblea, que destina más del 90% a funcionamiento, Herrera reconoció que la cifra se mantiene.

Nosotros recibimos una estimación presupuestaria… De nada me sirve que me aprueben un presupuesto para yo quedar bien como presidente de la Asamblea… y al final del año fiscal me haga falta 20, 25, 30 millones de dólares”, dijo.

Aseguró que desde su llegada no se renovaron “casi 1,300 plazas de empleo”, lo que representa un ahorro, y reiteró su postura sobre el personal que no cumple funciones: “Yo no tengo ningún problema si la persona trabaja. El tema es cuando el funcionario no trabaja… es una falta de respeto… que estén en su casa cobrando”.

Giras y temas internacionales

Herrera informó que inició una gira por Las Tablas, Aguadulce, Santiago y Chiriquí para escuchar al sector agropecuario. “La Asamblea va a jugar un papel de oyente… siempre y cuando no afecte al agro panameño”.

Sobre el Mercosur, adelantó que se abordará cuando se cuente con información completa: “Nos va a llegar, pero… vamos a ver con luces largas cuáles van a ser los compromisos de Panamá y cuáles sus afectaciones”.

Con un llamado a priorizar la reactivación económica, Herrera resumió su postura: “Enfoquémonos en el país, que la gente lo que necesita es reactivación económica, empleo, y eso es lo que esta Asamblea va a impulsar desde este órgano del Estado”.