Asamblea culmina instalación de comisiones: Bloque opositor retiene 11 comisiones; RM y PRD se quedan con cuatro

Panamá/Entre acusaciones de traición, consensos y arreglos de última hora, la Asamblea Nacional concluyó la instalación de las 15 comisiones permanentes.

El bloque de 37 diputados, integrado por la bancada de Vamos, el Partido Panameñista, Seguimos, cinco diputados de Cambio Democrático (CD) y uno de la bancada Mixta, logró asegurarse 11 de las 15 comisiones, entre ellas la estratégica Comisión de Presupuesto.

Fue esta misma alianza la que llevó al panameñista Jorge Herrera a la presidencia de la Asamblea el pasado 1 de julio.

El reparto del bloque de los 37

En la distribución interna, Vamos encabezará cinco comisiones. Se trata de la comisión de Educación (Jorge Bloise), Ambiente (Lenín Ulate), Relaciones Exteriores (Walkiria Chandler), Economía y Finanzas (Eduardo Gaitán) y la de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia (Alexandra Brenes).

La bancada Seguimos tendrá la Comisión de Comercio (Ernesto Cedeño) y la de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal (José Pérez Barboni).

Por su parte, el Partido Panameñista presidirá Asuntos Municipales (Medín Jiménez), Trabajo, Salud y Desarrollo Social (Edwin Vergara) y Asuntos Indígenas (Roberto Archibold).

Los cinco diputados de Cambio Democrático, en tanto, mantendrán la Comisión de Presupuesto, presidida por Eduardo Vásquez.

El ala oficialista arrebata comisiones

En paralelo, el bloque conformado por Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuatro diputados de la bancada Mixta y tres de CD —autodenominado “ala oficialista” tras perder la presidencia de la Asamblea— articuló una estrategia para quedarse con dos comisiones de gran peso político y arrebatándoselas al bloque opositor.

Tras la votación en el pleno, RM conquistó la Comisión de Credenciales, que será presidida por Dana Castañeda, y se quedó con la Comisión de Gobierno, a cargo de Luis Eduardo Camacho. En Credenciales no hubo sorpresa, ellos contaban con los votos para dirigirla.

En la elección de Gobierno fue clave el voto del diputado de CD y del bloque de los 37, Didiano Pinilla, y de acuerdo con los diputados de Vamos, no cumplió con lo acordado por la alianza.

Con esta elección, Camacho se reeligió en la instancia que presidió el periodo pasado; y la cual estuvo marcada por cuestionamiento ante su propuesta de amnistía para personas condenadas por corrupción. La Comisión de Gobierno debe analizar todos los proyectos relacionados con reformas a códigos, leyes, reformas electorales, modificaciones institucionales y otros cambios de peso en la estructura jurídica del país.

Mientras que la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales se encarga de las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea, así como las designaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debe hacer el presidente José Raúl Mulino este año y otras designaciones del Ejecutivo. Además, puede avalar o rechazar denuncias contra el Presidente, el vicepresidente y los magistrados de la Corte.

Realizando Metas, además, obtuvo la de Comunicación y Transporte, liderada por la diputada Shirley Castañeda.

Los tres diputados de CD lograron la Comisión de Asuntos Agropecuarios, presidida por Orlando Carrasquilla. En esta elección, Carlos Saldaña, de la bancada Vamos, decidió apoyar a Carrasquilla y no a su compañero de bancada Jonathan Vega.

El PRD, por su parte, aseguró posiciones dentro de las directivas de estas cuatro instancias y de otras más.

Primeras sesiones

Ayer, la Comisión de Educación —la primera en instalarse— celebró su sesión inicial enfocada en proyectos de ley dirigidos principalmente a corregir las deficiencias del cuestionado Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

También sesionó la Comisión de Relaciones Exteriores, que recibió al embajador de Panamá ante Suiza, Darío Ernesto Chirú Ochoa, quien expuso su plan de trabajo en el país europeo. En la misma jornada compareció el embajador de Panamá en la República de Chile, Enrique Antonio Jiménez.