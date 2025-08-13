Luis Eduardo Camacho gana Comisión de Gobierno tras voto que rompe pacto opositor

Panamá/Con una votación pulseada y acuerdos de recámara de último minuto, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales quedó en manos del diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

Para mi amigo y colega Luis Eduardo Camacho, al único candidato al que le di mi palabra", dijo Pinilla al anunciar su voto.

Camacho, que obtuvo cinco votos se midió con la diputada de Vamos, Janine Prado, quien logró con cuatro votos.

Didiano Pinilla, que traicionó a la coalición opositora de 37 diputados para darle su voto a Camacho, se convirtió en el vicepresidente de esa instancia.

Precisamente, para la elección de Pinilla, la diputada Prado cuestionó a su colega y señaló que ese voto hubiese sido para un coterráneo, “un coterráneo que no solo traicionó a esta bancada, sino también a la suya”. Añadió que la votación demuestra que se sigue dando “matraqueo en la Asamblea”.

Mientras que la secretaría será ocupada por el perredista Raphael Buchanan.

El exdiputado y fundador de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, reaccionó la votación en esta Comisión. En Su cuenta de X escribió:

Hoy en la Comisión de Gobierno nos ganó el Gobierno y la corrupción.

Perdimos porque no ofrecemos obras, como las que le prometieron al HD del CD por cambiar su voto a favor del Diputado que no quiso debatir más de 10 proyectos anticorrupción en 2024.

Dimos la pelea DE FRENTE. — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) August 13, 2025

Tras la votación el diputado Pinilla dijo a TVN Noticias que "A palabras necias, oídos sordos. No hubo traición; yo soy vertical. Yo voto a conciencia y libre. Estamos contentos con el voto que emitimos a conciencia".

La Comisión de Gobierno también la integran el diputado Jairo Salazar (PRD), Shirley Castañeda (Realizando Metas), Luis Duke (Vamos), Janine Prado (Vamos), Roberto Zúñiga (Vamos) y José Pérez Barboni (MOCA – Bancada Seguimos).

Esta instancia se encarga de analizar todos los proyectos relacionados con reformas a códigos, leyes, reformas electorales, modificaciones institucionales y otros cambios de peso en la estructura jurídica del país.

Shirley Castañeda presidirá la comisión de Comunicación y Transporte

La Comisión de Comunicación y Transporte la dirigirá la diputada de Realizando Metas, Shirley Castañeda. Castañeda ganó con siete votos, incluidos los del Partido Panameñista, Realizando Metas, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la bancada mixta.

Los diputados de la coalición Vamos, Walkiria Chandler y Jorge González, se abstuvieron en esa votación. En tanto, el diputado Ricardo Vigil, del Partido Panameñista, le dio el voto afirmativo.

El diputado Manuel Cheng, de la bancada Vamos, fue electo como secretario de la comisión con ocho votos a favor. En este caso, Walkiria Chandler se abstuvo, mientras que González y Vigil le dieron el voto afirmativo.

En tanto, el diputado de Seguimos, Rogelio Revello (Realizando Metas), es el vicepresidente, y el secretario es Manuel Cheng, de la bancada Mixta. También estarán en esta comisión Walkiria Chandler, Ricardo Vigil, Orlando Carrasquilla, Benicio Robinson, Crispiano Adames y Jorge González.