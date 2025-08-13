Asamblea: Dana Castañeda gana la Comisión de Credenciales

Hay 14 proyectos de ley que buscan reformar el reglamento interno de la Asamblea en la Comisión de Credenciales, anunció la nueva presidenta de esa instancia legislativa.

Panamá/La diputada y expresidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, asumió la presidencia de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales .

La comisión fue instalada este miércoles. Castañeda, de la bancada de Realizando Metas, obtuvo cinco votos, mientras que su contrincante, Augusto Palacios, de la bancada de Vamos, recibió cuatro.

Castañeda postuló a Ariel Vallarino para el cargo de vicepresidente de la Comisión, quien obtuvo cinco votos. Vallarino compitió con el diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño.

En el cargo de secretario, quedó el diputado perredista Arquesio Arias, quien también logró cinco votos. En esta elección, el diputado Cedeño se autoproclamó candidato, pero no logró los votos.

Esta Comisión también la conforman los diputados Benicio Robinson (PRD), Joan Guevara (Alianza), José Luis Varela (Panameñista), Yamireliz Chong (Vamos), Augusto Palacios (Vamos) y Ernesto Cedeño (MOCA -Bancada Seguimos).

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales debe tramitar la reforma al Reglamento Interno de la Asamblea, compromiso asumido por las bancadas que apoyaron la presidencia del diputado panameñista Jorge Herrera (Coalición Vamos, Panameñista, cinco de CD y la bancada Seguimos de Moca y de libre postulación).

También evaluará las dos designaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debe hacer el presidente José Raúl Mulino este año, así como otras designaciones del Ejecutivo. Además, puede avalar o rechazar denuncias contra el Presidente, el vicepresidente y los magistrados de la Corte.

Habla Castañeda

Castañeda indicó que, bajo su mandato, la Comisión de Credenciales trascenderá las diferencias políticas y se concentrará en fortalecer la institucionalidad y reforzar la confianza ciudadana.

Se comprometió a ejercer un liderazgo imparcial y justo, escuchando a todos. Aseguró que habrá transparencia en todos los procesos que pasen por la Comisión y que buscará que el debate sea constructivo.