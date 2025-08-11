Asamblea: Comisión de Presupuesto queda instalada; Eduardo Vásquez la preside

El diputado Vásquez aseguró que la Comisión de Presupuesto ejercerá control responsable, pero no será obstáculo para el Gobierno.

Ciudad de Panamá/Sin mayores sorpresas, Eduardo Vásquez, diputado de Cambio Democrático y de la alianza opositora, fue juramentado como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Vásquez obtuvo los 15 votos de la comisión para dirigir la presidencia de esta instancia legislativa, que tendrá que discutir en primera instancia el presupuesto general de la Nación y el presupuesto del Canal de Panamá.

Mientras tanto, tras un acuerdo, la alianza opositora decidió apoyar al diputado de Realizando Metas, Sergio Gálvez, como vicepresidente de la comisión. El único que se abstuvo fue el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos.

En este puesto, la alianza lo había reservado para el panameñista Francisco Brea, pero ahora este será el secretario de esa instancia legislativa. Brea también obtuvo los 15 votos de la comisión.

Los acompañarán los diputados Sergio Gálvez, Manuel Samaniego, Ronald De Gracia, Víctor Castillo, Gertrudis Rodríguez, Carlos Saldaña, Raphael Buchanan, Benicio Robinson, Janine Prado, Betserai Richards, Eliécer Castrellón, Crispiano Adames y Neftalí Zamora.

Vásquez: Presupuesto ejercerá control responsable, pero no será obstáculo

Después de quedar instalada la comisión, Vásquez se dirigió a sus colegas y recordó que la instancia también debe aprobar traslados de partida, pero aclaró que dicha aprobación “no es el final del proceso, es apenas el inicio”. Señaló que serán fiscalizadores para que “cada balboa aprobado llegue al destino correcto, se traduzca en obras y logre el impacto correcto”, como parte de la misión de esa instancia.

Indicó que no permitirá que dentro de la comisión se generen “debates de protagonismo personales”, que al final no generan nada para las comunidades con muchas necesidades.

Acotó que el trabajo de su presidencia al frente de la comisión estará basado en “transparencia, fiscalización y resultados medibles; no habrá espacio para la improvisación ni para la asignación de fondos que no respondan a criterios técnicos y al interés nacional”.

Tendió puentes con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para trabajar en coordinación con su equipo y reafirmó su compromiso de ejercer un control responsable “no como obstáculo, sino como garantía de un buen gobierno”. “Al pueblo panameño le aseguro que esta comisión no legislará a espaldas de sus necesidades (…)”, precisó.

Con esta instalación, ya suman cinco comisiones juramentadas de las 15 instancias de trabajo.