ASEP licita asesoría por $1.3 millones para venta de acciones de distribuidoras eléctricas

Cabe recordar que en octubre de 2028 vence la actual concesión de 15 años que administran las distribuidoras.

Energía eléctrica.
Energía eléctrica. / Pixabay

Panamá/A la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) le costará $1.3 millones la asesoría para preparar la venta del paquete mayoritario de acciones de las empresas de distribución eléctrica Metro-Oeste, S.A. (Edemet), Chiriquí, S.A. (Edechi), y Elektra Noreste, S.A. (ENSA), estas dos últimas filiales de la española Naturgy.

La vigencia del contrato será de 36 meses, con un término de ejecución de 30 meses y pagos a 30 días calendario.

Las propuestas deberán presentarse electrónicamente el 13 de noviembre de 2025 hasta las 12:00 p.m., y serán abiertas un minuto después, a las 12:01 p.m. La reunión previa y homologación está programada para el 25 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m. en el Salón 230 de la ASEP.

El pliego de cargos fue publicado el viernes por la Asep, en el portal de Panama Compra, como parte del proceso de venta y se trabajó mediante una licitación por mejor valor.

Cabe recordar que en octubre de 2028 vence la actual concesión de 15 años que administran las distribuidoras ENSA y Naturgy. De acuerdo con la normativa, el Estado debe hacer la licitación un año antes del vencimiento del contrato. En ese sentido, esta concesión inició en 2013 y se tiene hasta el 21 de octubre de 2027 para convocar el proceso de venta del 51% de las acciones del sector de distribución, que se privatizó en 1997.

Entre los requisitos, se exige que el proponente acredite experiencia en dos áreas clave:

  • Estudios técnicos en mercado eléctrico, revisiones tarifarias, cobertura y calidad del servicio.
  • Banca y asesoría de inversión y legal, con experiencia en procesos de compra y/o venta de acciones, valoración de empresas del sector eléctrico y análisis de riesgos.

El pliego también detalla la presentación de documentos como fianza de propuesta del 10% del monto de referencia, paz y salvo fiscal y de la Caja de Seguro Social, plan de trabajo para las dos etapas del proyecto, cronogramas, organigrama de personal, y declaración jurada de conflicto de intereses.

Según el documento oficial, el servicio contratado abarcará “los estudios técnicos previos al proceso de revisión del contrato de concesión y a la venta del paquete mayoritario de las acciones correspondientes a la empresa de distribución eléctrica”.

La ASEP evaluará las ofertas con una ponderación del 40% para el precio, 25% para la experiencia del proponente, 5% para el plan de trabajo y 30% para la experiencia del equipo profesional. La propuesta deberá tener una validez mínima de 120 días hábiles.

Temas relacionados

ASEP ENSA Naturgy Energía eléctrica
Si te lo perdiste
Lo último
stats