ASEP licita asesoría por $1.3 millones para venta de acciones de distribuidoras eléctricas

Panamá/A la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) le costará $1.3 millones la asesoría para preparar la venta del paquete mayoritario de acciones de las empresas de distribución eléctrica Metro-Oeste, S.A. (Edemet), Chiriquí, S.A. (Edechi), y Elektra Noreste, S.A. (ENSA), estas dos últimas filiales de la española Naturgy.

La vigencia del contrato será de 36 meses, con un término de ejecución de 30 meses y pagos a 30 días calendario.

Las propuestas deberán presentarse electrónicamente el 13 de noviembre de 2025 hasta las 12:00 p.m., y serán abiertas un minuto después, a las 12:01 p.m. La reunión previa y homologación está programada para el 25 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m. en el Salón 230 de la ASEP.

El pliego de cargos fue publicado el viernes por la Asep, en el portal de Panama Compra, como parte del proceso de venta y se trabajó mediante una licitación por mejor valor.

Cabe recordar que en octubre de 2028 vence la actual concesión de 15 años que administran las distribuidoras ENSA y Naturgy. De acuerdo con la normativa, el Estado debe hacer la licitación un año antes del vencimiento del contrato. En ese sentido, esta concesión inició en 2013 y se tiene hasta el 21 de octubre de 2027 para convocar el proceso de venta del 51% de las acciones del sector de distribución, que se privatizó en 1997.

Entre los requisitos, se exige que el proponente acredite experiencia en dos áreas clave:

en mercado eléctrico, revisiones tarifarias, cobertura y calidad del servicio. Banca y asesoría de inversión y legal, con experiencia en procesos de compra y/o venta de acciones, valoración de empresas del sector eléctrico y análisis de riesgos.

El pliego también detalla la presentación de documentos como fianza de propuesta del 10% del monto de referencia, paz y salvo fiscal y de la Caja de Seguro Social, plan de trabajo para las dos etapas del proyecto, cronogramas, organigrama de personal, y declaración jurada de conflicto de intereses.

Según el documento oficial, el servicio contratado abarcará “los estudios técnicos previos al proceso de revisión del contrato de concesión y a la venta del paquete mayoritario de las acciones correspondientes a la empresa de distribución eléctrica”.

La ASEP evaluará las ofertas con una ponderación del 40% para el precio, 25% para la experiencia del proponente, 5% para el plan de trabajo y 30% para la experiencia del equipo profesional. La propuesta deberá tener una validez mínima de 120 días hábiles.