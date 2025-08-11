Presidente José Mulino preside reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se dirigió a los 72 países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que preside Panamá desde el pasado 1 de agosto de forma temporal. El tema central abordado será la seguridad marítima internacional.

Mulino encabezará el debate y presentará los principales desafíos que enfrenta la industria marítima, así como el aporte del país al comercio mundial a través de su canal interoceánico, su registro naviero y su infraestructura logística portuaria.

Al iniciar la sesión pasada las 9:00 a.m., el mandatario aprobó el orden del día y dio la bienvenida a las personalidades que expondrían los temas durante la misma.

La palabra fue tomada por Arsenio Antonio Domínguez Velasco, Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI, quien se refirió a la importancia de la industria marina en la economía mundial, destacando la resiliencia del sector, asegurando que los compromisos con la seguridad son fundamentales para la estabilidad, el sustento de las comunidades.

En ese sentido, dijo que en 2024 hubo cerca de 150 casos de piratería a mano armada en países como Singapur, India y África Occidental que ponen en entredicho la seguridad de los buques y trabajadores.

El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, por su parte, hizo referencia a la importancia de la ruta interoceánica como puente entre naciones, un ejemplo de neutralidad funcional y un recordatorio de que el bien común requiere compromiso constante. Destacó el compromiso de Panamá con el estado de derecho.

Vásquez enumeró las virtudes del Canal como la fuerza de la neutralidad basada en principios que garantiza el acceso igualitario a todas las naciones en paz o en guerra, protegiendo la infraestructura de las tensiones geopolíticas. La estructura que fomenta la transparencia, la competencia técnica y la estabilidad de su política.

El canal de Panamá se encuentra al servicio de la humanidad, lo cual ha permitido que un país pequeño aporte al comercio global", expresó Vásquez.

Destacó los logros de la vía durante los 25 años bajo gestión panameña, como la duplicación de su capacidad, ampliación de las esclusas y el fortalecimiento de la seguridad, y cómo sus aportes contribuyen al crecimiento social. Resaltó la importancia de la ampliación que ha permitido aumentar en 50% el volumen de carga manteniendo el mismo número de tránsitos anuales, cerca de 13,500. Incluso detalló que el 53% de los ingresos del Canal son generados por las nuevas esclusas.

También se refirió a los proyectos de adaptación al cambio climático tras la sequía del 2023-2024, como la implementación del ahorro de agua, ajustes logísticos y la decisión de crear un lago artificial para garantizar el consumo humano y la continuidad del comercio.

En Panamá hemos aprendido que cuidar el agua es proteger la paz", — Ricaurte Vásquez - Administrador del Canal

Además, mencionó que se están preparando para un mayor volumen de tránsito, más inteligente, más verde y más conectado con las necesidades del planeta.

Entre las naciones que integran el Consejo de Seguridad figuran Estados Unidos, Reino Unido, China, Corea del Sur, Rusia, Francia, Grecia y Dinamarca. También han confirmado su asistencia países como India, Chile, Brasil, México, Japón, Alemania, Ucrania, Italia, Argentina, Cuba y otros 62 Estados.

Información en desarrollo...